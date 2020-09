MPSV má mít příští rok na výdaje zatím 702 miliard Kč

Praha - Ministerstvo práce má mít příští rok výdaje zatím kolem 702 miliard korun. Proti původnímu návrhu resortního rozpočtu je to zhruba o dvě miliardy víc. Výdělky v sociálních službách se tak od ledna zvednou o deset procent. Na investice do domovů seniorů bude mít ministerstvo miliardu. Dohodly se na tom ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a práce Jana Maláčová (ČSSD). Ta ale žádá ještě 4,5 miliardy korun na zvýšení přídavků na děti. O plánu budou ministryně ještě jednat.

Maláčová chtěla původně pro sociální služby zhruba tři miliardy navíc na desetiprocentní růst výdělků a na investice. Se Schillerovou se dnes dohodly na částce 1,7 miliardy. Z toho půl miliardy posílí původní půlmiliardu na investice a 1,2 miliardy poputuje do navýšení výdělků. Dalších 200 milionů navíc by mělo být na dotace na sociální pracovníky či na podporu rodin. O 1,7 miliardy víc by mělo být na podporu zaměstnávání. Tyto peníze se ale využijí z letošních neutracených výdajů.

"Je to velmi slušný kompromis," zhodnotila Maláčová. S žádostí o peníze na zvýšení přídavků na děti zatím neuspěla. O plánu budou obě ministryně ještě jednat. Ministerstvo práce připraví konkrétní návrh.

Šéfky resortů financí a práce spolu o rozpočtu na příští rok vyjednávaly dvakrát. Před dvěma dny se nedohodly. "Podstatné je, že jsme si dokázaly naslouchat. Byť nadvakrát, ale je to největší rozpočtová kapitola. Nevidím to jako nijak problémové," řekla Schillerová.

Podle ní by se peníze na růst výdělků v sociálních službách mohly vzít z ušetřených výdajů po zmrazení platů ústavních činitelů. "To bude hned miliarda," uvedla ministryně financí.

Většinu výdajů ministerstva práce tvoří takzvané mandatorní výdaje. Ty nařizuje zákon, stát je musí vyplatit. Patří k nim třeba důchody. Penze se v průměru od ledna zvednou podle zákonných pravidel o 5,8 procenta. Maláčová dnes řekla, že na to bude potřeba asi 30 miliard korun navíc. Výdaje na penze z rozpočtu resortu práce by tak mohly příští rok překročit 520 miliard.

Ministryně neupřesnily, jaké by mělo mít ministerstvo příští rok příjmy. Letos měly původně činit 577,6 miliardy, kvůli koronavirové krizi se ale snížily zhruba na 530 miliard. Na sociálních odvodech by se mělo podle upraveného státního rozpočtu vybrat o 48 miliard méně, než se počítalo. Ze zářijové prezentace ministerstva financí vyplývá, že vybraná suma na sociálním pojištění by měla být příští rok nejspíš nižší než loni před před krizí. Podle loňského rozpočtu příjem z pojistného činil 541,4 miliardy.

Na letošní výdaje mělo ministerstvo práce mít nejdřív 686,8 miliardy, kvůli epidemii se částka ale zvedla zhruba o 7,7 miliardy korun. Víc peněz putuje do nemocenské či ošetřovného. Stát platí také příspěvky na mzdy z programu Antivirus.

Dostálová chce pro MMR 8 miliard Kč, o 4 miliardy více než letos

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) chce pro svůj úřad ze státního rozpočtu na příští rok osm miliard korun, proti letošku zhruba o čtyři miliardy více. Jako prioritu označila národní dotační programy, na které má jít pět miliard korun, tedy více než polovina z předpokládané sumy. Dostálová to řekla novinářům před jednáním se Schillerovou.

"Chtěla bych s paní ministryní financí projednat přípravu nového programového období evropských fondů, zejména pak zajištění financování IT systému pro administraci dotací. Dále budeme řešit peníze na národní programy. Obce potřebují další finance zejména na místní komunikace nebo regeneraci brownfieldů. Důležitá je také nová agenda, a to digitalizace stavebního řízení," uvedla Dostálová.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v prvním návrhu státního rozpočtu na rok 2021 plánuje schodek 116 miliard korun. Před schvalováním se však schodek pravděpodobně výrazně prohloubí kvůli dalším opatřením přijímaným kvůli koronaviru. Stávající verze navíc nepočítá například s výpadkem, který by nastal při zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu, odhadovaným na 70 až 90 miliard korun.

Letošní schodek se kvůli opatřením proti šíření koronaviru několikrát zvyšoval z původních 40 miliard na aktuálních 500 miliard korun.

Rozpočet pro AV ČR bude příští rok o 207 milionů vyšší

Akademie věd ČR pro rok 2021 podle ministerstva financí získá 6,8 miliardy korun. Podle předsedkyně AV Evy Zažímalové je však částka o 207 milionů korun vyšší než letošní rozpočet. Vyplývá to z vyjádření Schillerové a Zažímalové. O financích na výzkum jednaly dopoledne. Letošní rozpočet pro AV byl 6,512 miliardy korun, pro příští rok se původně počítalo s částkou 6,586 miliardy korun.

"Jsme rádi, že rozpočet pro Akademii věd ČR stoupá, příští rok tak bude mít AV ČR oproti letošnímu roku zhruba o 207 milionů Kč více," napsala ČTK Zažímalová.

"Umíme si ale představit, že bychom velmi efektivně využili i výrazně vyšší částku, a to především v institucionální části našeho rozpočtu. Musíme si uvědomit, jak se také ukazuje v současné nepříznivé epidemické situaci, že peníze pro vědu jsou především investicí do budoucna," upozornila předsedkyně.

Zástupci vědy loni s vládou uzavřeli memorandum o tom, že na rozvoj výzkumných organizací půjde od roku 2021 každoročně o čtyři procenta více. AV původně počítala s pěti procenty. Zažímalová už dříve uvedla, že zhruba 60 procent rozpočetu si instituce musí vysoutěžit v grantech. Posílení institucionální části rozpočtu má zajistit větší stabilitu pro vědeckou práci.