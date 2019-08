MPSV má mít příští rok na výdaje o 5,9 mld. více, než MF navrhlo

Praha - Ministerstvo práce by mělo mít příští rok na výdaje o 5,9 miliardy korun více, než mu v návrhu rozpočtu vyčlenilo ministerstvo financí. Dohodly se na tom dnes ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (za ANO). Jednání se podle nich povede ještě o penězích na informační systémy. Maláčová původně chtěla o 11,7 miliardy navíc. Maláčová chce do 14 dnů svolat jednání vlády s odbory o růstu platů. Schillerová zatím počítá s navýšením o 2 pct, podle Maláčové je to nedostatečné.

"Ministerstvo práce bude muset pečlivě hospodařit s každou korunou, nebude to jednoduché. Výsledek považuji za slušný kompromis," řekla po jednání novinářům Maláčová.

Ministerstvo práce by pak mělo ještě letos dostat navíc 800 milionů korun na informační systémy. Částku bude moci využít příští rok. Suma by měla putovat z obsluhy státního dluhu. Podle Schillerové se příští týden v pondělí uskuteční ještě schůzka s premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Budeme debatovat o technických problémech s experty. Jsem připravena, pokud se příští týden dohodneme, v rozpočtu částku z oblsuhy státního dluhu uvolnit," řekla ministryně financí.

Podle Maláčové by její resort mohl v příštím roce dostat pak ještě až 1,3 miliardy korun na navýšení platů, zajištění kybernetické bezpečnosti, investiční pobídky a spolufinancování evropských projektů. "Máme pak pokryto osm miliard z 11 (požadovaných)," podotkla šéfka resortu práce. O sumě se bude ještě jednat, shoda na ní není.

Podle tabulek k navrhovanému rozpočtu měl mít resort práce na příští rok původně na výdaje o 49,03 miliardy korun víc než letos. Celkem pro něj ministerstvo financí vyčlenilo 676,47 miliardy. Příjmy ministerstva měly podle tabulek činit 564,1 miliardy korun, tedy o 21,45 miliardy víc než letos. Částky se upraví. Změnit se mohou pak ještě při projednávání rozpočtu ve Sněmovně.

Maláčová chce do 14 dnů svolat jednání vlády a odborů o platech

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se chystá do 14 dnů svolat jednání zástupců vlády a odborů o růstu platů na příští rok. Řekla to dnes novinářům. Šéfka státní pokladny Alena Schillerová (za ANO) zopakovala, že v návrhu rozpočtu počítá s přidáním o dvě procenta. Takové navýšení je podle Maláčové nedostatečné. Odboráři požadují pro neučitelské profese a zdravotníky růst platů o deset procent a pro ostatní o osm procent, pro učitele o 15 procent. Podle návrhu ministerstva financí by si pedagogové měli přilepšit o 10 procent.

"S vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) jsme se dnes dohodli, že do 14 dnů svoláme vládní jednání za účasti ministryně financí a premiéra a odborů. Měli bychom usilovat o to, aby vyjednávání bylo co nejrychlejší, abychom se v celé věci posunuli," uvedla Maláčová.

Schillerová řekla, že v rozpočtu nyní počítá s dvouprocentním přidáním. Podle odhadů jejího úřadu by inflace měla příští rok dosahovat 2,2 procenta. "Jsem si toho vědoma. Bude to předmětem vyjednávání. Se svou představou přijdu na jednání se sociálními partnery," uvedla šéfka státní pokladny.

Odborům dvě procenta navíc nestačí. Poukazují na to, že by se při takovém navýšení s očekávanou inflací pracovníkům veřejných služeb a správy výdělky reálně snížily. Předáci původní požadavky zmírnit nechtějí.

Vládní nařízení, které růst platů upravuje, připravuje ministerstvo práce. Podle Maláčové sociální demokraté chtějí prosazovat vyšší přidání než o 2,2 procenta inflace. "Dvě procenta považujeme za nedostatečná," uvedla šéfka resortu práce. Dodala, že počítá s tím, že výdělky ve veřejném sektoru porostou o víc, než navrhlo ministersvo financí.