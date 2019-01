Praha - Návrh zálohovaného výživného, zpřísnění dávek na bydlení, valorizace minimální mzdy či řešení problému s nízkými penzemi žen se chystá letos předložit ministerstvo práce. Vládě by mělo poslat také novelu o sociálních službách, která nabrala roční zpoždění. Vyplývá to z legislativního plánu vlády na letošní rok.

Hned v lednu má ministerstvo práce kabinetu dát zákon o zálohovaném výživném. Vychází ze slibu z programového prohlášení nynější Babišovy vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů. Norma, podle níž by za neplatiče alimenty poskytoval stát, má platit od příštího roku. S resortem práce ji připravuje ministerstvo spravedlnosti. Podle dohody koaličních stran by předloha měla obsahovat nejen finanční pomoc od státu, ale i zlepšení vymáhání. Normu ministerstvo práce několikrát předložilo už v minulém volebním období, v tehdejší koalici ČSSD, ANO a lidovců s ní ale neuspělo. ANO záměr odmítalo jako "zavedení další dávky".

V březnu by měl být hotov zákoník práce. Nově upravuje například vypočítávání dovolené, sdílené místo či valorizaci minimální mzdy. Podle plánu ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) by se měl nejnižší výdělek zvedat pravidelně tak, aby vždy od ledna odpovídal polovině průměrné mzdy z předloňska. Ministryně už dřív řekla, že bude požadovat, aby se na zákoníku dohodli odboráři a zaměstnavatelé a stvrdili to písemně. Podpis dohody má zabránit doplňování dalších změn do kodexu v Parlamentu a průtahům při projednávání. Zákoník by pak měl platit od ledna 2020.

V dubnu má resort vládě předat novelu o státní sociální podpoře a o měsíc později pak o hmotné nouzi. Podle legislativního plánu má být výsledkem obou novel "úprava dávkové pomoci směřující k dostupnosti bydlení". U příspěvku na bydlení vládní dokument zmiňuje revizi dávkového systému a parametrické změny, "aby podmínky nároku byly v souladu s účelem". U doplatku na bydlení chce ministerstvo "prohloubit princip, že výhodnější je být aktivní a pracovat než požívat dávky".

Dávky na bydlení se vypočítávají z normativních nákladů, které každý rok podle cen nájmů a energií stanovuje vláda. Na příspěvek nyní dosáhnou lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde v zemi 30 procent. Doplatek má potřebným dorovnat výdaje za byt tak, aby jim zbyla částka na živobytí.

Změny dávek na bydlení navrhovala před rokem tehdejší ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO). Prosazovala citelné snížení podpory lidem do ubytoven a početným rodinám a také přísnější posuzování nároku.

Slibovaný zákon o sociálním bydlení, jehož přípravu od ministerstva práce převzal v tomto volebním období resort místního rozvoje, letos nevznikne. Premiér Andrej Babiš (ANO) už loni uvedl, že kabinet bude mít místo normy program na podporu výstavby. Z něj by měl stát obcím zaplatit pětinu stavěných bytů, které pak budou sloužit k sociálnímu bydlení. Nařízení o poskytování financí na výstavbu sociálních a nájemních bytů má ministerstvo pro místní rozvoj předložit v lednu, platit by mělo začít v dubnu.

Zástupci organizací na pomoc lidem v tísni míní, že zvolený model fungovat nebude a bytovou nouzi v Česku nevyřeší. Poukazují na to, že radnice k získání jednoho bytu pro potřebné bude muset uhradit výstavbu dalších čtyř bytů. Zvlášť obce a menší města si to nebudou moci dovolit, míní experti.

V červnu by pak měla být na stole další důchodová novela, která by měla začít platit od ledna 2021. Maláčová už dřív řekla, že by návrh měl řešit problém nízkých penzí žen. V plánu je i uzákonění dřívějšího důchodu u náročných profesí.

Po prázdninách chce ministerstvo práce zveřejnit obrysy zákona o koordinované rehabilitaci a novelu o ochraně dětí. Na podzim se čeká i každoroční nařízení o zvýšení důchodů, novela o zaměstnanosti či nařízení o podpoře pracovních míst u investičních pobídek.

V prosinci má vláda dostat s ročním zpožděním novelu o sociálních službách, která měla původně začít platit od letošního pololetí, nejdřív to bude ale od roku 2021. Zákon má podle vládního dokumentu nastavit pravidla pro síť sociálních služeb, aby byly dostupné a klienti díky nim mohli žít v domácím prostředí.