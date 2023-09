MPSV: Koalice má shodu na zvýšení příspěvku na péči, růst má v pololetí 2024

Praha - Vládní koalice našla shodu na zvýšení příspěvku na péči. Vzrůst by měl od poloviny příštího roku. V tiskové zprávě to dnes sdělilo tiskové oddělení ministerstva práce. Přidávané částky neupřesnilo. Podle tiskového oddělení je v plánu v budoucnu také zavedení nové dávky pro postižené či seniory, kterým příspěvek na péči nestačí. Návrh podoby tohoto doplatku se nyní dokončuje. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v posledních týdnech několikrát zopakoval, že chce jednat o zvednutí příspěvku. Na přidání by bylo potřeba několik miliard korun.

"Již zhruba rok probíhá jednání ohledně zvýšení příspěvku na péči. Na základě koaličních jednání se našla shoda a ke zvýšení by mělo dojít v polovině roku 2024," uvedlo tiskové oddělení.

Příspěvek na péči se vyplácí od roku 2007. Postižení a senioři si za něj mají zajistit opatrování v nějakém zařízení či pomoc doma. Dospělí dostávají podle své závislosti na pomoci měsíčně 880, 4400, 12.800 a 19.200 korun a děti 3300, 6600, 13.900 a 19.200 korun. Příjemců postupně přibývá. V červenci dávku dostalo 368.000 lidí, před rokem o 9600 méně. Minulý rok se vyplatilo téměř 36,4 miliardy korun, meziročně skoro o 3,7 miliardy víc. Pro letošek má resort práce na příspěvky ve svém rozpočtu 37,6 miliardy korun.

Zhruba před deseti dny ministr novinářům řekl, že ideální by bylo, kdyby se dohoda na navýšení v koalici podařila v příštích měsících a přidání se stihlo legislativně i technicky nejpozději kolem poloviny příštího roku. "Nechci říkat představu částky, ale vím, že tady máme velký dluh. Dlouho se nezvyšoval příspěvek na péči. Je tam rozdíl v tom, kdy se vyplácí pro pobytová zařízení a doma," uvedl začátkem září ministr. Kvůli navýšení zmínil na rozpočet "dopady v řádu miliard korun".

Příspěvek se po svém zavedení poprvé zvýšil v roce 2016. Tehdy vzrostl o deset procent. Dva nejvyšší příspěvky se pak citelně zvedly od pololetí 2019. Vzrostly ale jen lidem, kteří žijí doma. Opatření mělo podpořit péči v domácím prostředí. Od loňského ledna se pak tyto dvě nejvyšší dávky dorovnaly i lidem ze seniorských domovů a ústavů. Zákonodárci tak chtěli dostat víc peněz do zařízení a zajistit jim větší podíl financí od státu.

Ministerstvo práce opakovaně navrhovalo zavedení valorizace příspěvku. Naposledy se záměrem přišlo v lednu v novele o sociálních službách. Podle ní se měly příspěvky zvyšovat pravidelně vždy od ledna jako penze. Dospělým se měla také upravit nejnižší dávka z 880 na 2000 korun. Na opatření nebyla dohoda, ustanovení se z chystané předlohy pak vyškrtla. Tiskové oddělení dnes uvedlo, že Jurečka má v plánu valorizační mechanismus nastavit.

Resort plánuje podle tiskového oddělení i "zavedení nové speciální dávky". Tento doplatek by byl pro potřebné, jimž příspěvek na pokrytí péče nestačí. Nyní mohou lidé, kteří potřebují víc asistence, získat dotace. "Podobu tohoto doplatku ministerstvo v tuto chvíli finalizuje," uvedlo tiskové oddělení.