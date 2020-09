MPSV eviduje tři desítky domovů, kde je koronavirová nákaza

Praha - Ministerstvo práce eviduje nyní tři desítky domovů pro seniory a zařízení sociálních služeb, v nichž se objevila nemoc covid-19. Nakažených je zhruba 200 klientů a stovka pracovníků. ČTK to řekla náměstkyně ministryně práce Zuzana Jentschke Stöcklová (ČSSD). Resorty práce a zdravotnictví se podle ní dohodly na pravidelném testování personálu v sociálních službách v regionech, které mají podle semaforu rizika šíření nákazy oranžovou a červenou barvu. Oranžových okresů je 28, červená je pak Praha.

"Včera (v pondělí) to bylo 26 zařízení. Dnes tři až čtyři zařízení přibyla. Buď se jedná o nákazu u klientů, nebo u zaměstnanců. V současné době evidujeme zhruba 200 nakažených klientů a asi sto nakažených zaměstnanců (sociálních služeb) po celé republice," uvedla náměstkyně.

Ministerstvo připravilo vlastní semafor pro domovy seniorů a postižených či stacionáře. Všem provozovatelům doporučuje zajistit si dostatek roušek, respirátorů i personálu. Vytvořit si mají zálohu dobrovolníků či studentů vyšších a vysokých škol. Připravit mají také prostory pro karanténu.

V regionech se zelenou barvou se má návštěvám měřit teplota. Za klientem mohou najednou přijít nejvýš dva lidé. Setkání se mají odehrávat venku, nebo ve vyčleněných prostorách. V oranžových oblastech by měla zařízení přijímat klienty nové či po propuštění z nemocnic jen s negativním testem. Pokud je to možné, měly by se prostory oddělit tak, aby se pracovní týmy nepotkávaly. Obyvatelé domovů by neměli areál opouštět. V červených místech se pak mohou zakázat návštěvy. Klienti domov opouštějí jen v nejnutnějším případě, dostat by měli respirátor. Personál by se měl každé dva týdny testovat.

Podle náměstkyně mají domovy ochranných pomůcek teď dostatek. Na jaře jim chyběly. Zařízení je začala dostávat až po několika týdnech. Ministerstva práce a zdravotnictví se také dohodla na pravidelném testování pracovníků sociálních služeb. "Bude ve všech regionech, kde je ohnisko nákazy. To znamená, že to budou všechny s červeným nebo oranžovým označením," uvedla náměstkyně.

O plošné testování pracovníků sociálních služeb žádala před dvěma týdny šéfka resortu práce Jana Maláčová (ČSSD). Už v březnu k němu vládu vyzývali akademici a organizace na pomoc seniorům. Navrhovali opakovat testy minimálně každých 14 dnů. Začátkem dubna tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že se personál bude plošně testovat každé dva týdny a využijí se k tomu rychlotesty. Začátkem června se pak testování ukončilo.

Případný výpadek personálu kvůli nákaze mají provozovatelé nejdřív pokrýt sami. Pokud se jim to nepodaří, měli by stav řešit spolu s kraji. "V nejzazším případě může nastoupit armáda," dodala náměstkyně.

Podle mimořádných pokynů ministerstva zdravotnictví mají pracovníci od 2. září vedení hlásit, pokud byli v užším kontaktu s nakaženým. Když jejich práce není pro chod domova nezbytná, jdou do karantény. Pokud se zařízení bez nich neobejde a nemají příznaky, měli by dál pracovat s respirátorem, omezit pohyb po domově, co nejméně se potkávat s kolegy a klienty. Na test jdou do čtyř či pěti dnů po rizikovém setkání a pak deset dnů po kontaktu. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo stejný postup jako u zdravotníků.

Plošný zákaz návštěv seniorských a jiných domovů či nemocnic platil v Česku kvůli covidu-19 od 10. března. Od 19. března pak obyvatelé domovů pro seniory či pro pacienty s demencí nesměli opouštět areály. Návštěvy do zařízení mohly znovu začít chodit 25. května.