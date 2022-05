MPSV eviduje 27.200 žádostí o solidární příspěvek na ubytování uprchlíků

Praha - Úřady práce dostaly za březen a duben zatím přes 27.200 žádostí o solidární příspěvek na ubytování uprchlíků. Vyřídily dosud 19.300 a podporu vyplatily, nebo připravily k vyplacení. V některých žádostech jsou chyby a je nutné je opravit. Informovalo o tom dnes na twitteru ministerstvo práce. O solidární příspěvek je možné žádat od 11. dubna. Lidé, kteří zdarma ubytují příchozí z válečných oblastí na nejméně 16 dnů v měsíci v kuse, mohou od státu na pokrytí nákladů získat 3000 korun na osobu. Na domácnost na měsíc je to pak nejvýš 12.000 korun.

"Za březen a duben evidujeme 27.243 žádostí. Určeno k výplatě, či vyplaceno je zatím 19.330. V některých žádostech jsou chyby, které je nutné opravit," uvedlo ministerstvo. Při problémech doporučilo žadatelům obrátit se na úřad práce na e-mailovou adresu solidar@uradprace.cz. O příspěvek na náklady na ubytování se dá žádat jen elektronicky přes aplikaci. V ní je podle ministerstva vidět stav žádosti. Nutné je mít digitální identitu, využít se dá třeba bankovní identita.

Kvůli technickým potížím a náporu na úřady práce se vyřizování protahovalo. Lidé mohli o státní podporu žádat od 11. dubna, prvním žadatelům měly peníze podle dřívějšího vyjádření ministerstva dorazit 27. dubna.

Před týdnem resort na svém twitteru uvedl, že za březen a duben eviduje 19.567 žádostí a peníze se vyplatily asi u poloviny. Před dvěma týdny bylo podle ministerstva k vyplacení připraveno 4000 podpor a dalších zhruba 6000 žádostí obsahovalo chyby.

Příspěvek je možné žádat na ubytování, které má prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Dávka v nynější výší se má poskytovat do konce června. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před několika týdny řekl, že se už pracuje na návrhu úprav nastavení podpory. Odlišit by se měla částka za ubytování v pokoji a bytě, zohlednit by se mohly i případné výdaje na opravu a dovybavení neobsazeného bytu, přiblížil už dřív ministr práce. Jak by se měla podpora od července změnit, jeho úřad zatím nezveřejnil.

Experti na sociální problematiku poskytování stejné částky za pokoj i celý byt kritizují. Doporučují také vyplácet podporu po omezenou dobu a případně postupně snižovat, když si příchozí najdou práci. Podle nedávné studie o integraci uprchlíků, na které se podílely agentura PAQ Research, České priority a řada expertů z různých organizací a institucí, by při čtyřtisícovém příspěvku na osobu byli majitelé ochotni pronajmout až kolem 50.000 bytů.