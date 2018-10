Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) do konce ledna připraví komplexní novelu, která bude řešit zálohované výživné a vymáhání výživného. Novinářům to ve Sněmovně řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Kvůli tématu se dnes sešli zástupci MPSV, ministerstva spravedlnosti a poslanci koaličních stran ANO a ČSSD. Novela by měla v základních parametrech vycházet z návrhu ČSSD, jehož projednávání v září přerušil sociální výbor dolní komory.

Maláčová novinářům řekla, že návrh bude komplexně řešit problematiku postavení dětí ze samožitivelských rodin. "Bude obsahovat dvě části, tedy zálohované výživné, kde zpřesníme spoustu technických věcí, a oblast vymáhání výživného, aby to šlo ruku v ruce," uvedla. Dnešní koaliční shodu označila za velký úspěch. Podle poslankyně ČSSD Aleny Gajdůškové se kromě KSČM staví k návrhu pozitivně také KDU-ČSL a Piráti.

Ve Sněmovně jsou teď dva návrhy, podle nichž by za neplatiče výživného poskytoval alimenty stát. Podle úpravy ČSSD by na dávku měly dosáhnout děti z domácností s příjmem pod 2,7násobek životního minima, komunisté předpokládají 2,9násobek životního minima. Podle Gajdůškové by v návrhu MPSV mělo být zachováno i to, že stát by o výplatu výživného mohl požádat rodič po dvou měsících, v nichž alimenty nedostane, jak navrhla sociální demokracie.

Po vyplacení dávky státem by rodič neplatící alimenty dlužil přímo státu. "V tom okamžiku se ta pohledávka stává pohledávkou státu. Debata byla o tom, jak skutečně zesílit vymahatelnost práva, aby to nebyla nová dávka, ale pomoc dítěti, rodině samoživitelů," uvedla Gajdůšková. Pokud vládní návrh bude vyhovovat představám ČSSD, je připravena původní poslaneckou novelu stáhnout.

Sociální demokraté odhadují, že stát by ročně na náhradním výživném vyplatil kolem 700 milionů korun, zpět by vymohl až pětinu částky. Podle Maláčové by se opatření týkalo desítek tisíc dětí. Ohledně vymáhání předalo MPSV před třemi týdny ministerstvu spravedlnosti 15 návrhů opatření, některé z nich by se mohly v novele objevit, dodala.

Návrh zákona o zálohovaném výživném schválila v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, byť se předtím hnutí ANO stavělo proti zavedení další sociální dávky. Sněmovna předlohu do voleb neprojednala, spadla takzvaně pod stůl. Předlohu KSČM tehdy Sněmovna neprojednala ani v prvním čtení.