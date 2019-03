Praha - Ministerstvo práce chystá už letos změny v lékařské posudkové službě (LPS), která hodnotí zdravotní stav kvůli přidělení a výši invalidních důchodů či příspěvků na péči. Resort plánuje nově omezit kontrolní prohlídky u lidí, u nichž se nedá očekávat zlepšení. Stanovit chce nové normy pro lékaře, kolik posudků by měli měsíčně zvládnout. Nastavit chce i jejich platy. Vyplývá to z vyjádření vedení ministerstva. O reformě posudkové služby dnes s řediteli okresních správ sociálního zabezpečení jednala ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Invalidní důchod, který se v ČR vyplácí ve třech stupních, pobíralo na konci loňska od České správy sociálního zabezpečení 421.487 lidí. Úřady práce v prosinci vyplatily 357.900 příspěvků na péči.

Lékařská posudková služba dlouhodobě sklízí kritiku. Na její přístup a dlouhé vyřizovací lhůty si stěžují lidé se zdravotním omezením i pacientské organizace. Situaci kritizovali opakovaně také poslanci. Ministerstvo dosud poukazovalo hlavně na nedostatek lékařů.

"V současné době po bližším seznámení se situací jsem dospěla k názoru, že problémem lékařské posudkové služby není nedostatek lékařů. Určitým problémem je jejich věková struktura, chceme to řešit. Za současný problém bych spíš označila vnitřní nastavení systému," řekla před nedávnem poslancům ministryně práce Jana Maláčová. První změny by měly začít platit v červnu.

Podle Maláčové je v 86 pracovištích sociální správy zhruba 305 lékařských míst, neobsazených je 52. V odvolacích pracovištích je 38 míst a sedm neobsazených. Ministerstvo má pak 45 míst, neobsazených je 16. Průměrný věk posudkových lékařů je 62 let. Stovce lékařů je přes 70 let, šedesátníků je 170, upřesnila ministryně. Okresní správy mají ročně 410.000 posudků a 120.000 kontrol nemocenské. Posudkáři správy řeší asi 8500 odvolání a ministerstva pak asi 20.000.

Podle Maláčové reforma zahrnuje ve třech fázích 20 kroků. Patří mezi ně přenastavení systému, nové normy, odbourání nadbytečných kontrol i legislativní změny. Spustit by se měla také náborová kampaň a "generační obměna".

Kvůli velkému počtu "nedodělků" se loni pro lékaře zavedly mimořádné odměny za posudky, které vyřídili nad normu. Ministerstvo se v příštích týdnech na plnění norem zaměří, chce je pak stanovit nově. Mít by je měli nejen lékaři, ale i odborní asistenti, kteří s hodnocením pomáhají. Odpadnout by mělo kontrolní posuzování u seniorů či handicapovaných, u jejichž stavu se nedá očekávat zlepšení. Nově by se opakovaně situace hodnotila jen u lidí, kde je možný příznivý vývoj. Resort chce jinak nastavit také rozložení míst posudkářů po republice, a to nejen podle počtu posudků, ale i podle velikosti území.

Ministerstvo spustí také kampaň k získání nových lékařů. Chce ukázat, že práce posudkáře není tak neatraktivní. "Benefity nejsou vůbec špatné, ať už jde o platové podmínky, nebo možnost flexibilní práce," řekla na posledním jednání sněmovního sociálního výboru zastupující náměstkyně Kateřina Jirková. Resort chce přenastavit i odměňování a platové třídy, chce tak motivovat k posudkářské atestaci. Rozšířit by se mohl i seznam medicínských oborů, k nimž by bylo možné ji získat. Do budoucna by experti ministerstva a dalších institucí pak měli debatovat také o posílení role asistentů a změně zdravotních podmínek pro přidělení jednotlivých dávek.