MPSV chystá nový resortní portál,web o dávkách už spustili Piráti

Praha - Ministerstvo práce připravuje nový resortní portál. Měl by zastřešit informace o postupu při řešení různých životních situací a umožnit elektronickou komunikaci s úřady. Fungovat začne 28. června. Resort to dnes po dotazu ČTK uvedl na svých internetových stránkách. Informace o tom, na jakou pomoc od státu by mohli mít lidé v určitých životních situacích nárok, nabízí už web www.socialnisystem.cz. Spolu s odborníky ho připravili Piráti.

"Mělo by to dělat ministerstvo práce. Jsou oficiální weby úřadů, nepřišly nám ale přehledné a jednoduché," řekla novinářům místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Impulzem k vytvoření webu byly podle ní stížnosti lidí, kteří říkali, že "některé skupiny vědí, na co mají nárok", oni ale pomoc nedostanou. "Ten, kdo je lépe informovaný, vyhraje. Nechci, aby tu byl pocit nespravedlnosti," uvedla Richterová.

Podle ní pracovníci úřadů práce lidem vždy neporadí, jakou pomoc by mohli využít, aby se dostali z potíží, zlepšili svou situaci a mohli se vrátit k běžnému životu. Na pirátském webu si zájemci mohou zaškrtnout, v jaké jsou situaci - zda jsou sami, v páru, čekají dítě, někdo jim zemřel, jsou pěstouni, bez práce či po úrazu. Podle toho pak zjistí, jaké příspěvky by mohli získat. Nechybí formuláře žádostí a rady, jak je třeba postupovat.

Podobné informace by měl nejspíš nabídnout i nový portál ministerstva práce. Zastřešit má údaje z úřadů práce i z České správy sociálního zabezpečení. "Největší výhodou má být rychlé vyhledávání informací k řešení různých životních situací a nově také možnost elektronického podání žádostí," uvedlo koncem dubna tiskové oddělení ministerstva. Zprávu tehdy šířila i ČSSD, která má resort ve správě. Podle informací ČTK se termín ale zřejmě nestihne a nový resortní web začne fungovat až někdy o prázdninách.

"Nové portálové řešení bude pro veřejnost dostupné již od 28. 6. 2019 na adresách web.mpsv.cz a web.uradprace.cz," uvedl dnes resort na svém webu. Informaci umístil do důležitých sdělení na úvodní stránku. Informuje, že se lidé budou moci přihlašovat přes e-identitu či datové schránky. Jednodušší by pak mělo být vyplňování elektronických formulářů, v nichž by měly být některé údaje už předem zapsané.