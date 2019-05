Praha - Ministerstvo chystá návrhy změn financování sociálních služeb. Jednou z variant je zavedení víceletého modelu, kdy by poskytovatelé dostávali dotace ne na jeden rok jako teď, ale na více roků. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Další možnosti financování služeb pro seniory, postižené a jiné potřebné nechtěla zatím přiblížit. Financování upraví novela o sociálních službách, Maláčová ji chce předložit na podzim.

Dotace poskytovatelům sociálních služeb v minulosti dávalo ministerstvo. Od roku 2015 posílá peníze krajům, které je samy rozdělují. Letos na to dostaly 15,1 miliardy korun. Stěžují si na nedostatek peněz a žádají o doplacení 1,92 miliardy korun. Varují před omezením provozu. Situace se každý rok opakuje, stát pak dodatečně hledá stovky milionů. Podle zástupců krajů i opozičních politiků by problém řešilo víceleté financování.

"Je to jeden z modelů. Budu mít ambici a chtěla bych systém financování sociálních služeb změnit, abychom se dvakrát ročně nesetkávali a nemluvili o blížícím se kolapsu sociálních služeb," řekla Maláčová. V červnu chce představit východiska pro přípravu novely. "Ještě předtím, než o tom začneme veřejně diskutovat, bych chtěla mít dohodu na úrovni koaliční rady," dodala ministryně.

Podle jihočeské hejtmanky Ivany Stráské (ČSSD) by víceleté financování mohlo problémy s nedostatkem peněz pro sociální služby vyřešit. Dotace by se mohly poskytovat ne na rok, ale na tři roky. "Každý rok je částka, která je vyčleněna na sociální služby, nedostatečná. Pak se ve dvou nebo třech cyklech dofinancovávají. Vytváří to problém nám, poskytovatelům, vládě," uvedla na posledním jednání sněmovního sociálního výboru Stráská. Podle ní se o víceletém financování mluví dvacet let a stanovit by se mělo, jak se na placení služeb bude podílet stát, kraje, obce, zdravotní pojišťovny i klienti.

Výbor chce mít od Maláčové do poloviny září návrhy variant, jak by se problémy s financováním daly v budoucnu řešit. O nutnosti změn v hrazení péče o seniory či postižené mluví lidovci, Piráti, TOP 09 či komunisté.

Novelu o sociálních službách dostala Sněmovna už v minulém volebním období. Nestihla ji ale projednat. "Zkušenost hovoří o tom, že tento složitý zákon musí přijít co nejdřív, tedy daleko před koncem volebního období," podotkla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vyhodnotit by se podle ní mělo i to, zda byl přesun rozdělování dotací na kraje správný a zda nepodporují hlavně svá zařízení.