MPSV chystá dotace na vznik adaptačních dětských skupin pro děti uprchlíků

Praha - Ministerstvo práce se chystá podpořit vznik takzvaných adaptačních skupin pro děti válečných uprchlíků. Na tyto dětské skupiny pro ukrajinské předškoláky plánuje uvolnit 300 až 400 milionů korun. Dotační program pro obce, kraje, neziskové organizace či státní instituce by se mohl spustit v polovině dubna. Novinářům to dnes řekla Jana Skalková, šéfka poradců ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Na rozšíření nynějších dětských skupin či založení nových je možné získat evropské peníze z Národního plánu obnovy, počítá se s částkou 2,7 miliardy korun.

"Děti, které přicházejí, mají za sebou traumatizující zážitky. Je důležité, aby se potkaly s někým, kdo mluví jejich mateřským jazykem, ale i s někým, kdo mluvčí česky. Důležité je propojení," řekla Skálová. Počítá se s tím, že by v těchto adaptačních skupinách mohli někteří příchozí najít práci.

Podle premiéra Petra Fialy za zhruba čtyři týdny ruské invaze na Ukrajinu do Česka přišlo na 300.000 válečných utečenců. Ministerstvo vnitra vydalo zatím téměř 218.000 speciálních víz. Tato přiznaná dočasná ochrana zaručuje lidem zdravotní péči, sociální zajištění, vzdělání či práci bez pracovního povolení. Zhruba polovinu utečenců z válečné oblasti tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.

Podle Skálové má nový dotační program pro adaptační skupiny sloužit k překonání nynější krizové situace. Ministerstvo podporou reaguje na zvýšenou poptávku po péči o děti uprchlíků, aby případně mohly ukrajinské matky nastoupit do práce a děti se sžily s českým prostředím. Peníze na dotace resort najde ve svém rozpočtu, přesune je z jiných výdajů.

Podle údajů ministerstva práce ke 4. březnu v Česku fungovalo 1279 dětských skupin s 16.780 místy. Jsou pro děti od půl roku do nástupu do školy. Na rozšíření nynějších zařízení či vznik nových se dá využít 2,74 miliardy korun z peněz z EU z Národního plánu obnovy. Peníze mohou získat i firmy či spolky.

Podle zákona o zaměstnávání a sociálním zajištění uprchlíků mohou děti utečenců do dětských skupin chodit i tehdy, pokud jejich rodiče práci nemají. Využívat mohou i firemní dětské skupiny. Stát na místo pro potomky uprchlíků přispěje stejně jako na děti pracujících rodičů. Pro letošek státní příspěvek na místo pro dítě do tří let činí zhruba 10.000 korun měsíčně, pro starší děti pak kolem 6000 korun. Při obsazení místa na méně hodin za den je částka nižší. Další peníze se poskytují na stravu.