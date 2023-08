MPSV chce proti první verzi rozpočtu získat na příští rok miliardy korun navíc

Praha - Ministerstvo práce chce do svého rozpočtu na příští rok získat proti prvnímu návrhu rozpočtu miliardy navíc. Pokrýt mají dohodnuté zvýšení rodičovské či výdaje na penze, ale i zamýšlené zvýšení příspěvků na péči či podpory na doprovod pěstounských rodin. ČTK to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Přesnou částku navíc nechtěl zatím upřesnit. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v neděli řekl, že by členové vlády o podobě rozpočtu měli debatovat dnes večer. Podle mluvčího kabinetu Václava Smolky se však výstup neplánuje.

"Ještě tam máme některé položky, které v tom pracovním návrhu (rozpočtu) nejsou obsaženy a u kterých budeme chtít jednat o navýšení naší rozpočtové kapitoly. Kromě důchodů bych byl rád, kdyby byla ještě zvýšena podpora doprovázení pěstounů... Nechci se veřejně přetlačovat. Částka, která nám dnes chybí, je v řádu jednotek miliard korun. Snažíme se hledat úspory ve všech možných oblastech. V případě příspěvku na péči (na zvýšení) to jsou jednotky miliard korun. Víme s ohledem na inflační dopady, že ti lidé to prostě potřebují," uvedl Jurečka.

Podle první verze rozpočtu, kterou má ČTK k dispozici, by mělo mít ministerstvo práce na příští rok na důchody ve srovnání s letoškem zhruba o 38,2 miliardy korun víc. Celkem se počítá s částkou 694,8 miliardy korun. Penze se budou znovu valorizovat od ledna.

Do pěstounské péče a státní sociální podpory, do níž patří rodičovská, by mělo putovat o dvě miliardy méně než v tomto roce. V návrhu je 59,67 miliardy korun. Rodičovská se má přitom od ledna u nově narozených dětí zvednout o 50.000 korun na 350.000 korun. Podle Jurečky je potřeba dohodnuté přidání ještě "propsat do rozpočtu".

Víc peněz chce ministr i pro organizace, které s pěstouny pracují a doprovázejí je. Nyní na pěstounskou rodinu dostávají 59.400 korun na rok. Ministr poznamenal, že dětí v pěstounské péči přibývá. "S tím roste i míra nutné podpory. Jsou to často děti se specifickými potřebami a různými handicapy," uvedl šéf resortu práce. Jaké navýšení částky na pěstounskou rodinu by chtěl prosadit, nepřiblížil.

Na příspěvek na péči počítá první rozpočtový návrh s navýšením částky o 0,4 miliardy. Příjemců přitom každý rok přibývá. Například letos mají být proti loňsku výdaje vyšší o 1,2 miliardy korun. Jurečka v posledních dnech několikrát zopakoval, že chce v koalici znovu otevřít debatu o zvednutí této dávky.

Ministerstvo financí má návrh zákona o rozpočtu dokončit a zveřejnit do konce srpna. Vláda normu pak musí projednat a poslat do Sněmovny do konce září. Tripartita by měla o rozpočtu jednat 25. září.