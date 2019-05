MPSV chce peníze z EU dát na přípravu na stárnutí a robotizaci

Praha - Evropské peníze v příštím období chce ministerstvo práce využít hlavně na přípravu na stárnutí a na novou podobu práce kvůli digitalizaci i na zvládnutí problémů s ghetty. Částka by víc než dosud měla putovat do investic. ČTK to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Kolik by ČR mohla od roku 2021 do roku 2027 na sociální projekty mít, není zatím jasné. Celkem by mohla dostat kolem 20 miliard eur (513,8 miliardy korun). O využití budoucích evropských dotací se dnes zajímal sněmovní sociální výbor.

"Částka (na sociální projekty) se bude blížit - i když bude nižší - té současné alokaci, která se pohybuje kolem 70 miliard. Všechno bude záležet na mnoha faktorech. Jedním z nich je, jak bude vypadat složení příští Evropské komise," řekla ČTK Maláčová. Podle ní se jednání zintenzivní až po evropských volbách a na podzim.

Podle informací ČTK se zatím uvažuje ne o 70 miliardách korun, ale spíš o 50 miliardách. Tolik dnes zmínila ministryně i před poslanci. ČTK pak řekla, že snížení sumy vychází z návrhu Evropské komise i z navrhovaného přerozdělení peněz v Česku. Premiér Andrej Babiš (ANO) několikrát zopakoval, že by ČR měla sama rozhodovat o tom, na co evropské dotace použije.

"Je to věc jednání a užší koordinace. V tuto chvíli si vyměňujeme názory. Ty výzvy (stárnutí a změny na trhu práce), které nás čekají, budou potřebovat důkladnou finanční intervenci. Když se naučíme ty projekty dělat tak, jak mají vypadat, bude to ku prospěchu této země. Nakonec se pak ušetří i na mandatorních výdajích rozpočtu," uvedla ministryně.

V minulosti peníze z Evropského sociálního fondu putovaly často do takzvaných měkkých projektů. Výsledkem byly třeba analýzy, posilování dovedností a návody. "Chceme zlepšit pověst Evropského sociálního fondu, aby nemalé prostředky byly využity efektivněji než v minulém období," dodala ministryně.

Její resort si pro příští období zvolil tři hlavní oblasti, do kterých by měly peníze z EU směřovat. První z nich zahrnuje demografické změny. Podpořit by se měly projekty na podporu porodnosti i k přípravě na stárnutí. Podle Maláčové by se prostředky měly využít třeba na výstavbu ekologických pasivních domů pro seniory. Vznikat by mohly i smíšené domovy, v nichž by současně fungovala školka a domov pro seniory. Dalším tématem je budoucnost práce po nástupu robotizace a digitalizace. "Aktivní politika zaměstnanosti na to není v ČR připravena," řekla Maláčová poslancům. Třetím tématem je zvládnutí potíží ve vyloučených lokalitách.

Sociální výbor před časem po resortech práce a pro místní rozvoj chtěl, aby mu poskytly plán, na co by se peníze měly využít. Některým poslancům v záměrech chybí větší podpora rodin, a to hlavně těch početných. Dnes výbor o podrobnosti k čerpání evropských peněz žádal znovu.

"Nezbývá moc času, abychom s evropskými penězi něco udělali. Rád bych viděl, aby nám ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva práce vizi přerozdělení peněz skutečně představila," uvedl koaliční poslanec Aleš Juchelka (ANO). Podle místopředsedy výboru z opoziční ODS Jana Bauera by tak Česko mohlo kvůli váhání a nevhodnému rozdělení přijít o půl bilionu korun.