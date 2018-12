Praha - Ministerstvo práce plánuje od příštího roku do konce 20. let investovat 7,56 miliardy korun do 31 projektů. Pořídit chce třeba budovy pro pražské pobočky úřadu práce, resortní archiv či nové počítače a systém pro Českou správu sociálního zabezpečení. Záměry jsou součástí Národního investičního plánu. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová.

"Podpora je cílena zejména do oblasti výstavby a rekonstrukce zařízení sociálních služeb, na transformaci sociálních služeb, zajištění jejich materiálně technického standardu a také na reformu psychiatrické péče," uvedla mluvčí. Podle ní se jedná o dlouhodobě připravované záměry.

Mezi investiční akce s nejvyššími náklady patří projekt "celoresortních prostor pro archivaci". Počítá se na něj s částkou 1,3 miliardy korun v letech 2021 až 2028. Vyřešit by se měl nedostatek místa v archivech pro 13 krajů.

Celkem 1,29 miliardy by od příštího roku do roku 2028 mělo putovat do pořízení budov pro pražské pobočky úřadu práce. Mělo bsy se postavit, nebo koupit osm objektů. Podle ministerstva jsou nynější prostory nevyhovující a nedostatečné, agendy jsou rozmístěné na různých místech města. Stejně jako u archivování se ukončí pronájmy za nevýhodných podmínek, uvedl resort. Podrobnosti nesdělil.

Obměna centrálního datového úložiště, počítačového vybavení a programů České správy sociálního zabezpečení by měla stát 0,72 miliardy korun, a to v letech 2019 až 2029. Ministerstvo uvedlo, že důvodem investice je "kvalitativní nedostatek".

Rekonstruovat by se měly také budovy a prostory v areálu Centra Kociánka v Brně. Opravy mají zabránit praskání a sesedání budov. Od příštího roku do roku 2021 by stavební úpravy měly vyjít na 51 milionů korun. Za celkem 50 milionů korun by se mělo zlepšit také prostředí Centra sociálních služeb Tloskov, s investicí se počítá v letech 2020 až 2028, uzavřelo výčet investičních záměrů ministerstvo práce.

Národní investiční plán vlády zahrnuje přes 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030. Období chce vláda rozdělit na dvě části. Do první etapy do roku 2022 zahrnula záměry za 1,226 bilionu korun. Na příští rok navrhlo ministerstvo financí v rozpočtu celkové výdaje 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021.

Zatím není jasné, kde by vláda peníze na projekty získala. Kabinet sestaví radu vlády pro veřejné investování, která by spolu s experty ministerstva pro místní rozvoj měla být odpovědná za koordinování přípravy projektů.