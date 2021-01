MPO zveřejní detaily programu COVID gastro uzavřené provozovny

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes zveřejní podrobnosti programu COVID gastro uzavřené provozovny. Podnikatelé, kterým byl omezen nebo zakázán prodej zboží či služeb alespoň v části období od 14. října loňského roku do letošního 10. ledna, budou mít nárok na 400 korun na zaměstnance za den. Resort zároveň představí změny programu COVID nájemné, kterých se žadatelé dočkají u připravované třetí výzvy.

Příjem žádostí do COVID gastro uzavřené provozovny by mělo MPO podle šéfa resortu Karla Havlíčka (za ANO) spustit v pondělí. Vyplácení prvních žádostí by podle něj mohlo začít v dalším týdnu, řekl dnes v debatě se zástupci gastronomického odvětví. Počítá, že o čerpání z programu bude mít zájem kolem 100.000 podnikatelů. Vláda na podporu schválila 2,5 miliardy korun.

MPO rovněž reviduje program COVID nájemné, kterým podnikatelům zasažených v souvislosti s pandemií a vládními opatřeními přispívá na komerční nájem. Nárok na tuto pomoc by měly získat nově provozy, které nemusely zavřít, ale kvůli nařízením mají velmi nízké tržby. Jedná se například o prádelny. Zároveň by měl být program upraven tak, aby z něho už nebyly vyloučeny spřízněné osoby. Havlíček dříve mluvil i o tom, že by mohl být využitelný nejen na vnitřní prostory, ale také na louky nebo svahy, aby z něj mohli dotace čerpat i provozovatelé lyžařských areálů.

V České republice nyní kvůli koronaviru platí nejpřísnější pátý stupeň protiepidemického systému (PES). Restaurace mohou občerstvení prodávat jen přes výdejní okna. Je zakázán maloobchodní prodej s výjimkami, které mají potraviny, lékárny, drogérie, optiky nebo galanterie. Fungovat nesmí většina služeb, zavřená jsou fitness centra, posilovny, bazény či sauny. Hotely mohou hosty ubytovávat jen za služebním účelem.