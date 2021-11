MPO zve do Digitální továrny 2.0. Spolu s partnery představí vývozní alianci Smart Cities

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se spolu s dalšími 13 partnery představuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v jednotné České národní expozici v pavilonu P, připravilo pro odbornou veřejnost a návštěvníky pestrý program. Ústředním bodem přehlídky s mottem “digitalizace průmyslu” je expozice Digitální továrna 2.0. v pavilonu F a s ní spojený doprovodný program.

Konference Digitální Továrna 2.0 naváže na interaktivní výstavu „Digitální továrna 2.0“, která je reálnou ukázkou dynamiky vývoje v oblasti digitalizace. “Jde o jedinečné propojení firem všech segmentů a ukázku praktických příkladů. V rámci jednotlivých bloků představíme nejefektivnější nástroje a postupy v řešení problémových oblastí. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost zapojit se do diskuse s klíčovými hráči Průmyslu 4.0 a získat konkrétní představu o tom, co projekt Digitální továrna 2.0 znamená,” vypočítá náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová, zodpovědná za sekci EU a zahraničního obchodu.

Součástí společné národní expozice bude prezentace firmy a technologií Virtual Lab, které návštěvníkům představí možnosti průmyslového využití 3D a VR distančních technologií. Ty zefektivňují například zaškolování personálu nových technologických celků, nebo servisní možnosti na dálku, které průmyslovým firmám mohou uspořit podstatnou část nákladů.

Do tématu digitalizace zapadá i téma Smart Cities, a to z pohledu využití 5G pro rozvoj měst, a možnosti využívání smart prvků díky této technologii. “Ve spolupráci s agenturou CzechTrade a ministerstvem pro místní rozvoj představíme vznik exportní aliance Smart Cities. Seznámíme návštěvníky s inovativními firmami exportní aliance Smart Cities a představíme jim relevantní moderní technologie pro chytrá města. Výsledkem spolupráce je projekt City For The Future – proexportní roadshow v oboru smart cities. Jde o prezentaci, kterou je možné s dílčími modifikacemi replikovat po celém světě. Je využit hybridní model kombinující vícero fyzických a digitálních nástrojů,” shrnuje Tauberová.

Tuzemské strojírenství (v širším pojetí včetně automobilové a elektrotechnické výroby) tvoří s 60 procenty podílu hlavní součást domácího vývozu. Jeho meziroční propad za období prvního pololetí 2020 se pohyboval kolem 14 procent. Automobilový průmysl, který se podílí na exportu zhruba 23 procenty, se smrskl o 25 procent.

Oživení vývozu nastalo v červnu 2020 a na konci roku 2020, zkraje letošního roku byly dokončeny odložené zakázky z jara a léta 2020. Optimisticky vypadají data zahraničního obchodu z počátečních měsíců roku 2021. Kumulativně se vývoz za období leden až srpen 2021 meziročně zvýšil o 19,7 procenta, ke stejnému období roku 2019 o 5,1 procenta. Tempo oživení však v letních měsících zpomalilo. V porovnání s rokem 2020 zaznamenávají sice statistiky díky nízké srovnávací základně stále růst, ale podle posledních předběžných dat ze srpna je český vývoz v tomto měsíci na stejné úrovni jako v roce 2019 (+ 0,3 procenta).