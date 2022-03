MPO založilo pracovní skupinu řešící dopady dění na Ukrajině na český průmysl

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) založilo pracovní skupinu, která bude řešit dopady války na Ukrajině na český průmysl. Měla by zároveň pomoci se připravit na další vývoj. Tým složený z náměstků MPO a zástupců Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů se poprvé sešla dnes odpoledne. MPO to dnes oznámilo v tiskové zprávě. Zároveň uvedlo, že státní agentura CzechInvest spustila on-line tržiště pracovních příležitostí nejen pro ukrajinské zájemce.

Dnešní schůze byla podle viceprezidenta Hospodářské komory Radka Jakubského převážně informační. Zástupci MPO a profesních svazů se dohodli, že jednání skupiny se uskuteční vždy jednou za 14 dní. Podle Jakubského dnes probrali témata, která bude třeba řešit - jako je růst cen energií, ale také dostupnost materiálů, surovin a dílů. Jakubský v této souvislosti zmínil certifikaci výrobků, kdy kvůli výměně dílů bude nutné nové osvědčení. Pokud by se ale přeplnily zkušebny, mohl by proces trvat velmi dlouho, což by ochromovalo výrobu. "Bylo by proto dobré se v rámci Evropské unie domluvit na výjimkách," řekl.

Odborný tým se dnes dále shodl, že bude třeba se připravit na pomoc Ukrajině po ukončení válečného konfliktu, doplnil Jakubský.

Pracovní skupinu nazvanou Český průmysl a Ukrajina vede náměstkyně MPO pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková. "Diskutovat se bude mimo jiné o možnostech zapojení existujících národních i evropských zdrojů či tvorbě nových podpůrných nástrojů a opatření ze strany státu na podporu českého průmyslu, aby dokázal lépe čelit důsledkům ruské agrese proti Ukrajině," řekla.

S hledáním práce nejen uprchlíkům z Ukrajiny má pomoci portál agentury CzechInvest Jobs4UA.cz. V současné době je na něm přes 200 nabídek volných míst, všechny jsou od státem prověřených zaměstnavatelů. Inzerovat pracovní pozici mohou jen klienti agentury CzechInvest a členové partnerských organizací jako Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Asociace hotelů a restaurací. Web je dostupný i v ukrajinštině, je také součástí internetových stránek nasiukrajinci.cz provozovaný ministerstvem vnitra. V inzerátech se nyní často objevuje místo číšníka, kuchaře, pokojské nebo pracovníka ve výrobě.

"Pracujeme na tom, aby byly hlavní portály, nabízející ukrajinským uprchlíkům pomoc, vzájemně provázané, a nedocházelo tak k jejich tříštění," dodal generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

Rusko zahájilo před měsícem invazi na Ukrajinu. Od té doby do ČR podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vstoupilo asi 300.000 běženců. Z dospělých jde převážně o ženy, asi polovinu uprchlíků tvoří děti. Cizinecké policii se ke středě podle údajů ministerstva vnitra nahlásilo zhruba 120.000 Ukrajinců.