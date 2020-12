MPO u druhé výzvy COVID nájemné eviduje žádosti za 2,3 mld. Kč

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) u druhé výzvy programu COVID nájemné k dnešku eviduje 24.221 žádostí za 2,3 miliardy korun. Podnikatelé, kteří chtějí získat příspěvek na komerční nájem za třetí čtvrtletí, dokončili a podali 14.655 žádostí za 1,4 miliardy korun, z nich resort zatím více než polovinu schválil k proplacení, další žádosti hodnotí. ČTK to dnes sdělila mluvčí MPO Štěpánka Filipová. Příjem žádostí byl spuštěn 21. října, skončí 21. ledna. Na program jsou vyčleněny tři miliardy korun.

MPO podle Filipové dosud schválilo 7840 žádostí za zhruba 757,2 milionu korun, přibližně 6100 žádostí za 624,2 milionu korun je nyní hodnoceno. K dopracování úřad vrátil 683 žádostí za 48,1 milionu korun. Zamítnuto zatím bylo 27 žádostí za zhruba 1,1 milionu korun. Dalších více než 9560 žádostí za asi 906,9 milionu korun je v on-line informačním systému resortu rozpracovaných.

MPO také zpracovává žádosti z první výzvy, u které jejich příjem trval od 26. června do 30. září. Podnikatelé požádali o 2,6 miliardy korun na nájemné za duben, květen a červen. Ministerstvo dosud schválilo 97,7 procenta žádostí za zhruba 2,6 miliardy korun. Zamítlo 131 žádostí v objemu 17,1 milionu korun, k dopracování je vráceno 355 žádostí za 34,5 milionu korun.

Prostřednictvím druhé výzvy programu stát podnikatelům přispěje za červenec, srpen a září 50 procent na nájem. Proti jarní výzvě odpadla podmínka slevy 30 procent od pronajímatele. Stále ale platí to, že při podání žádosti musí zájemce o dotaci doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu. Maximální suma, o kterou je možné žádat, činí deset milionů korun.

Podpora z první a druhé výzvy se nesčítají. Na program se ale vztahuje tzv. dočasný rámec stanovený Evropskou komisí. Jde o maximální sumu, kterou může jeden žadatel získat z veřejné podpory. Její výše byla stanovena na 800.000 eur (asi 21 milionů Kč). Do dočasného rámce spadají programy COVID ubytování či COVID lázně.

V České republice od 22. října platí zákaz maloobchodního prodeje a služeb. Výjimku mají potraviny, drogerie, lékárny nebo květinářství. Ze služeb jsou to servisy, odtahy vozidel nebo pohřební služby. Povolené provozy mohou fungovat od pondělí do soboty maximálně do 23:00, většina z nich musí být o nedělích zavřená. Poslední den v týdnu mohou být k dispozici čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a ve zdravotnických zařízení a obchody a stánky s pietním zbožím.

Restaurace, bary a kluby jsou zavřené od 14. října. Občerstvení mohou mezi 05:00 a 23:00 prodávat přes výdejní okénka. Fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny, wellness, ale také zoologické zahrady musely provoz přerušit 9. října. Galerie, hrady, zámky, muzea, kina a divadla nefungují od 12. října. Konat se nemohou koncerty, poutě, veletrhy či kongresy.

Ve čtvrtek se uvolní restrikce pro většinu podnikatelských činností. Budou se moci znovu otevřít všechny obchody, fungovat budou smět služby, hotely pro rekreační účely i stravovací zařízení, ta zatím v omezeném režimu.