MPO spustilo kampaň na obnovu energetiky na Ukrajině, bude dražit mikiny

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo iniciativu na podporu obnovy energetické infrastruktury na Ukrajině, která byla zničena ruskou agresí. V crowfundigové kampani a v aukci bude nabízet asi 70 mikin z předsednictví ČR v EU podepsané politiky a dalšími známými osobnostmi. Vybrané peníze chce úřad následně použít na nákup generátorů, teplometů a dalších technologií, které následně pošle na Ukrajinu. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Odhad, kolik peněz může ministerstvo vybrat, zatím nemá.

"Rusko na ukrajinskou energetickou infrastrukturu opakovaně útočí raketami a drony. Jejich cílem je co nejvíce uškodit ukrajinským obyvatelům," řekl Síkela. Podle něj je v současné době zničeno přes 60 procent ukrajinské energetické infrastruktury. Více než deset milionů lidí je bez dodávek teplé vody, další část také bez elektřiny, tepla nebo pitné vody.

Ministerstvo proto chce využít zájmu, který podle Síkely vzbudily v tuzemsku i v zahraničí mikiny s nápisem We will convene as many Energy Councils as necessary (Svoláme tolik energetických rad, kolik bude potřeba), které úřad vydal v souvislosti s předsednictvím Česka v Radě EU. "Někteří ministři se s mikinami fotili pro média, třeba ministryně ze Španělska Theresa Riberaová ji představovala španělským novinářům na tiskovém briefingu. Bulharský ministr si ji oblékl přímo během jednání rady," podotkl ministr.

MPO má k dispozici zhruba 70 mikin. Část z nich už kromě Síkely podepsali premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podpis připojila také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová či bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Ministerstvo chce nyní získat další podpisy od osobností přímo na Ukrajině, Síkela zmínil například prezidenta Volodymyra Zelenského nebo bývalého velvyslance v ČR Jevhena Perebyjnise. Resort je následně zařadí do crowfundingové kampaně, kde by měla cena jedné mikiny začínat okolo 2600 Kč. Část mikin s podpisy půjde také do dražby.

Za vybrané peníze plánuje úřad nakoupit generátory, teplomety, filtrační systémy na vodu a další zařízení, které následně věnuje na Ukrajinu.

Iniciativu ocenil chargé d'affaires Vitalij Usatyj, který poukázal na kritickou situaci na Ukrajině. "Energetická infrastruktura Ukrajiny je denně poškozována masivními ruskými útoky. Rusko už vypálilo na ukrajinský energetický systém přes 1000 raket. Miliony domácností nemají přístup k elektřině, zůstávají v temnotě a mrazu," řekl. Podle něj je tak potřebná každá pomoc k obnově energetických systémů na Ukrajině.

MPO už dříve ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv (SSHR) a společností ČEPS zajistilo devět generátorů na pomoc Ukrajině. Nejvýkonnější z nich je podle úřadu schopen vyprodukovat energii dostatečnou například pro udržení provozu menší nemocnice či zajistit dodávky vody. Další zdroje ministerstvo shání prostřednictvím Business klubu Ukrajina, který se zaměřuje na přípravu podnikatelských projektů pro jednání Česko-ukrajinské mezivládní komise.