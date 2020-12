MPO připravilo program COVID gastro, chce na něj 2,5 miliardy Kč

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo pro stravovací provozy kvůli vládním opatřením proti koronaviru program COVID gastro. Podniky budou moci o dotaci žádat za období od 14. října do 31. prosince. Vyplácena nebude za dny, kdy mohly být otevřené. Program bude vyhlášen po skončení nouzového stavu, nejpozději v průběhu ledna. MPO předpokládá, že o podporu požádá 22.000 gastronomických zařízení. Na program by tak mělo být vyčleněno 2,5 miliardy korun. Vyplývá to z vládních materiálů, které má ČTK dispozici.

Restauratéři budou mít nárok na 400 korun na jednoho zaměstnance nebo spolupracujícího živnostníka a den. Pomoc bude možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy.

V návrhu MPO předpokládá, že stravovací zařízení budou moci fungovat do pátku. Budou tak moci dostat kompenzaci za 63 dnů uzavření na podzim. Vláda právě jedná o změně současného třetího stupně protiepidemického systému (PES) na přísnější čtvrtý stupeň. V něm budou muset být restaurace a další podobná zařízení pro veřejnost uzavřena. Prodávat občerstvení budou smět jen přes výdejní okénka. Zatím ale není jasné, od kterého dne změnu stupně rizika kabinet určí.

Podnikatelské organizace několikrát upozorňovaly na to, že Česká republika by se u kompenzací měla inspirovat okolními státy. V Německu gastronomické podniky dostávají náhrady vypočítané na základě loňských tržeb.

Restaurace nesměly pro veřejnost fungovat od 14. října do 2. prosince. Nyní mohou mít otevřeno mezi 06:00 a 20:00, kapacitu mohou naplnit na maximálně 50 procent. Gastronomické odvětví podle výzkumné společnosti Nielsen každý den uzavření ztratilo na tržbách 414 milionů korun.