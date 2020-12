MPO přijalo od OSVČ zhruba 16.000 žádostí o ošetřovné za říjen

Ilustrační foto - Rodiče přes okna nahlížejí do základní školy Bezdrevská v Českých Budějovicích 18. listopadu 2020, kdy se po zhruba měsíční pauze kvůli opatřením proti covidu-19 do lavic vrací žáci prvních a druhých tříd.

Ilustrační foto - Rodiče přes okna nahlížejí do základní školy Bezdrevská v Českých Budějovicích 18. listopadu 2020, kdy se po zhruba měsíční pauze kvůli opatřením proti covidu-19 do lavic vrací žáci prvních a druhých tříd. ČTK/Pancer Václav

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dosud od živnostníků přijalo zhruba 16.000 žádostí o ošetřovné za říjen. K proplacení postoupilo zatím asi 8500 žádostí za 50 milionů korun. ČTK to dnes řekla mluvčí resortu Štěpánka Filipová. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely kvůli uzavření škol a sociálních zařízení přerušit podnikání z důvodu péče o dítě do deseti let nebo handicapovaného člověka, mají na podání žádosti čas do 9. prosince.

K dopracování úředníci živnostníkům podle Filipové vrátili 1384 žádostí, dalších 3539 jich je v procesu hodnocení. Podle předpokladů MPO by o ošetřovné za říjen mělo požádat maximálně 32.000 podnikatelů.

Pro podání žádosti o dotaci je nutné vyplnit formulář MPO. Zájemci o dotaci by měli žádost posílat přednostně datovou schránkou, žádosti tak budou nejrychleji zpracovány i vypláceny. Ministerstvo je ale přijímá i prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem a poštou. Každý žadatel může odeslat jedinou žádost za stanovené období. Dotaci není možné kombinovat s kompenzačním bonusem, který připravilo ministerstvo financí.

Živnostníkům byla schválena podpora 400 korun na den. Dotace se vztahuje na období od 14. října, kdy musely školy s výjimkou mateřských zavést výuku na dálku. Ošetřovné se nevyplácí za 29. a 30. října, kdy byly podzimní prázdniny. Za říjen tak mohou OSVČ dostat až 6400 korun. Proti jaru rodiče nemusejí dokládat potvrzení o uzavření školy nebo sociálního zařízení.

Nárok na ošetřovné budou mít živnostníci i za listopad. V souvislosti s postupným návratem žáků do škol MPO očekává, že ho bude chtít čerpat 25.000 OSVČ. Vláda v pondělí na výplaty dotace schválila 400 milionů korun. Za říjen a listopad by mělo být podle MPO potřeba 479,2 milionů korun. Z předchozích výzev zbude asi 79,2 milionu korun. Původně se na program počítalo s alokací 250 milionů korun.

Při první vlně pandemie OSVČ dostávaly nejdříve 424 korun za den, od dubna vláda schválila zvýšení částky na 500 korun. Ošetřovné mohly čerpat podle nových pravidel na děti do 13 let. Dotaci mohli živnostníci získat za březen až červen. Schváleno bylo 190.000 žádostí za 2,2 miliardy korun.

Za běžných okolností mají na ošetřovné nárok jen zaměstnanci, a to na děti do deseti let a na devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ji mohou pobírat až 16 dnů. Z nemocenského pojištění se poskytuje 60 procent základu výdělku. Prezident Miloš Zeman na konci října podepsal zákon, podle kterého bude zaměstnancům za období uzavření škol náležet 70 procent denního vyměřovacího základu, při plném úvazku nejméně 400 korun za den. V případě částečného úvazku se částka bude příslušně krátit.

Děti z prvních a druhých tříd zasedly zpět do lavic 18. listopadu. Závěrečné ročníky a praktická výuka do středních škol se vrátily uplynulou středu. Prezenční výuka pro třetí až páté třídy a deváťáky se obnovila v pondělí. Zbytek druhého stupně se bude střídat v distanční a prezenční výuce.