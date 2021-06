MPO potřebuje na programy COVID 2021 a Nepokryté náklady další 2 mld. Kč

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) potřebuje na programy podpory COVID 2021 a Nepokryté náklady dvě miliardy korun navíc oproti původnímu plánu. Na každý program bylo vyčleněno šest miliard korun. Pro uspokojení všech žádostí v COVID 2021 bude třeba dalších až 800 milionů korun, u COVID Nepokryté náklady by se měla vyčleněná suma zvýšit o 1,2 miliardy korun. Tématem by se na dnešním jednání měla zabývat vláda, vyplývá z materiálů, které má ČTK k dispozici.

Do programu COVID 2021 MPO přijalo 14.669 za zhruba 6,8 miliardy korun. Úředníci k 3. červnu schválili přibližně 9000 žádostí, další hodnotí. Podnikatelé s propadem tržeb za leden až březen alespoň 50 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského nebo předloňského roku mohli o dotaci žádat od 12. dubna do 2. června. Prostřednictvím programu mohli získat příspěvek 500 korun na zaměstnance a den za dobu od 11. ledna do 9. května. Minimální podpora přitom činila 1500 korun na den.

MPO navrhuje uvolnění dodatečných financí do COVID 2021 ze státního rozpočtu z prostředků na podporu podnikání do svého rozpočtu.

V případě dotačního titulu COVID Nepokryté náklady je stále otevřena první výzva, která se vztahuje k období 1. ledna až 31. března. Resort žádosti začal přijímat 19. dubna, podnikatelé s propadem tržeb za první tři měsíce roku o minimálně 50 procent mohou o příspěvek 60 procent nákladů žádat do 19. července. Úřad k 3. červnu postoupil k proplacení 1946 žádostí za zhruba dvě miliardy korun. K tomuto datu v systému evidoval dalších 334 podaných a 2100 rozpracovaných žádostí v objemu asi 2,4 miliardy korun. Ministerstvo odhaduje, že na první výzvu bude potřebovat pět miliard korun.

Vláda už dříve schválila v souvislosti s prodloužením protiepidemických opatření pokračování COVID Nepokryté náklady na dobu 1. dubna až 31. května. Na další výzvu MPO podle vládních materiálů bude potřebovat 2,2 miliardy korun.

S prodloužením těchto programů podpory se vzhledem k uvolnění restrikcí podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) už nepočítá. S tím nesouhlasí profesní organizace. Upozorňují na to, že provozy sice fungují, ale kvůli nastaveným pravidlům nadále čelí omezením. Například v obchodech platí limit 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka, vstup do bazénů, posiloven, kadeřnictví, ubytovacích či stravovacích služeb je podmíněn negativním testem na koronavirus, očkováním nebo proděláním nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.