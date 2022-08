MPO od 5. září vyhlásí takzvané předcházení stavu nouze v teplárenství

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu od 5. září vyhlásí takzvané předcházení stavu nouze v teplárenství. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Umožní teplárnám topit za využití jiných paliv, než je zemní plyn, aniž budou čelit sankcím či zdlouhavým povolovacím procesům.

"Teplárny se mohou už nyní začít zásobovat uhlím, lehkými topnými oleji a dalším palivem a budou mít jistotu, že ho v zimě využijí," řekl Fiala. Tato paliva podle něj nesplňují aktuální emisní standardy, ale dostatek plynu a elektřiny je nyní prioritou. "Opatření má také podstatný význam pro naše úspory plynu, kterého není v Evropě kvůli ruské politice nazbyt," dodal premiér.

Vyhláška počítající s vytápěním budov na nižší teploty nevstupuje v platnost s vyhlášením předcházení stavu nouze v teplárenství, řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Co se týče zmíněné vyhlášky, ministerstvo průmyslu vypořádává připomínky vzešlé z meziresortního řízení.

Podle původního návrhu by vyhláška o pravidlech pro vytápění začala platit právě v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství. Například v obývacích pokojích by podle ní lidé měli topit na 18 stupňů Celsia místo dosavadních 20 stupňů, koupelny by měli nově vytápět na 19 místo 24 stupňů Celsia.