MPO: MSV 2021 je odrazový můstek do nové éry

Digitální továrna, tedy nejnovější a inovativní průmyslová technologie. Téma už 62. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), který se od 8. do 12. listopadu 2021 uskuteční na brněnském výstavišti. Nabídku a služby státu představí z jednoho místa – České národní expozice – celkem čtrnáct organizací. Stejně jako na posledním MSV v roce 2019 se vše uskuteční pod značkou Czech Republic: The Country for the Future. Letos v duchu faktu, že společnost z krize odchází silnější a stojí na startu, odrazovém můstku do nové éry.

V oceněné České národní expozici v pavilonu P, stánek č. 60, budou pro veřejnost k dispozici experti nejen z ministerstva průmyslu a obchodu, ale také ministerstva zahraničních věcí, ministerstva obrany, ministerstva dopravy, agentur CzechInvest a CzechTrade, Exportní garanční a pojišťovací společnosti, České exportní banky, Národní rozvojové banky, Technologické agentury České republiky, České rozvojové agentury, Úřadu průmyslového vlastnictví, Agentury pro podnikání a inovace a Strojírenského zkušebního ústavu.

„Po loňském roce, kdy se MSV nemohl kvůli kritické pandemické situaci konat, se letos podařilo na úspěšnou prezentaci navázat a Českou národní expozici opět nachystat. Že je to správná cesta ukazuje fakt, že expozice získala stříbrnou medaili na prestižní mezinárodní soutěži World Exhibition Stand Awards 2020 a synergický efekt služeb a informací poskytovaných z jednoho místa,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Přesto, že má letošní veletržní stánek stejně jako dřív přehledný, moderní a jednoduchý vizuální styl, i tentokrát půjde o informačně nabitou prezentaci, která, troufám si tvrdit, zaujme každého návštěvníka, každý si v ní najde to své.“

Loňská covid krize podle Karla Havlíčka mimo jiné otestovala odolnost společnosti a urychlila globální trendy. Šlo tak ale i o pomyslný odrazový můstek do nové éry. Éry ekonomiky znalostní, založené na digitalizaci, umělé inteligenci, čisté mobilitě včetně vodíku, dekarbonizaci nebo smart řešeních.

"Veletrhy Brno byly jedním z nejvíce postižených subjektů pandemií. Chci poděkovat ministerstvu průmyslu a obchodu za přípravu podpůrných programů pro postižené subjekty a dlouhodobou podporu MSV jako významné hospodářské události. MSV po vynucené pauze opět umožní prezentaci nových technologií naživo a osobní setkání," uvádí generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

„MSV v Brně je po dvou letech příležitostí, kdy můžeme společně firmám a exportérům představit služby státu, které reagují na současnou situaci v mezinárodním obchodě. Zároveň získáme od firem aktuální zpětnou vazbu a jejich preference v prosazování zájmů na vnitřním trhu EU či v otázkách obchodní politiky,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „Stěžejní je pro nás v tuto chvíli mezinárodní přesah veletrhu, který umožňuje zvyšovat povědomí o ČR jako o zemi nabízející inovační potenciál a vyspělá řešení. Konkrétním příkladem těchto řešení, která budou prezentována na České národní expozici pod značkou Czech Republic: The Country For The Future, jsou prvky pro Smart Cities.“

Kromě podpory vývozu, tedy tradičních exportních konzultací agentury CzechTrade tzv. MeetingPoint, se na expozici bude debatovat také o směřování českého průmyslu.

„S průmyslovými firmami je pro nás velmi důležitá diskuze o příležitostech v souvislosti s digitalizací a dekarbonizací, tedy zelené ekonomiky včetně například vodíku či elektromobility,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro průmyslu a stavebnictví Eduard Muřický a dodává: „Na společné České národní expozici tak kromě možnosti konzultací s odborníky bude možné navštívit celou řadu praktických seminářů a workshopů. Například v pondělí odpoledne půjde o akci „5G pro Průmysl 4.0 & Smart Cities“, v úterý se uskuteční seminář k energetickým řešením v podnicích s představením možné podpory z EU fondů nebo z Národního plánu obnovy, ve čtvrtek pak akce „Vodík – cesta k transformaci hospodářství“.“

Doprovodný program na společné expozici se zaměří také na perspektivní sektory ve vybraných zemích Latinské Ameriky, ochranu průmyslových práv v ČR i v zahraničí, programy ekonomické migrace či nové nástroje na vnitřním trhu EU. Konzultace se budou poskytovat také v oblasti vodíkových technologií.

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další témata patří cirkulární ekonomika - nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem. Součástí veletrhu je doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata. Podrobnosti k veletrhu jsou k dispozici na www.bvv.cz/msv.