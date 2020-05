MPO hodnotilo 60.000 žádostí o ošetřovné OSVČ, proplatilo půlku

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zhodnotilo k 5. květnu 60.000 žádostí živnostníků o ošetřovné. Do konce dubna o dotaci požádalo 68.000 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). MPO zatím schválilo 35.000 žádostí, z nichž 30.000 v částce zhruba 200 milionů korun proplatilo. V tiskové zprávě to dnes uvedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

Ministerstvo podle Jirotkové z přijatých žádostí zatím 1500 zamítlo, k doplnění jich vrátilo 20.000. Do první vlny výzvy se živnostníci mohli hlásit do konce dubna, v posledních dnech před ukončením jich žádost poslalo 10.000.

Na dotaci mají nárok OSVČ, které se kvůli zavřeným školám starají o děti do 13 let. Požádat o ni mohou i rodiče starších školáků s postižením či lidé, kteří se po zastavení provozu sociálních služeb starají o starší či handicapované členy rodiny. Dotace se proplácely v první vlně za období od 12. března do konce měsíce. OSVČ tak získaly stejnou podporu, která náleží za běžných okolností jen zaměstnancům.

O peníze za duben bude možné žádat od pondělí 11:00. Podrobné informace k podání žádosti lidé najdou na webu MPO. Vláda od dubna schválila zvýšení částky z 424 na 500 korun za den. Zaměstnancům bylo ošetřovné zvýšeno také od dubna ze 60 na 80 procent základu příjmu. Podpora se plánuje nejdéle do konce června.

Kvůli koronavirové epidemii jsou od 11. března zavřené školy. Provoz byl zastaven také ve většině mateřských škol, kde se ale postupně obnovuje. Žáci prvních stupňů se budou moci do škol vrátit od 25. května. V jedné skupině by nemělo být víc než 15 žáků. Osobní účast ve školách ale nebude pro děti povinná. Na ošetřovné by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) měli mít nárok všichni rodiče, kteří se rozhodnou děti do školy neposlat.