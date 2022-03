MPO chce kvůli ruské invazi navýšit minimální zásoby plynu z 30 na 45 procent

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje vyhlášku, kterou změní bezpečnostní standard dodávek plynu. Minimální zásoby plynu v zásobnících se mají navýšit ze současných 30 procent na 45 procent. Důvodem je riziko, že by mohla být omezena či dlouhodoběji zastavena přeprava plynu z Ruska do Evropské unie. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici. Dnes skončilo připomínkové řízení.

Dlouhodobým zastavením či omezením dodávek plynu z Ruska by podle předkládací zprávy vznikly na přechodnou dobu vážné problémy. "Z hlediska zásobování České republiky zemním plynem jsou pro bezpečnost a spolehlivost vzhledem k absenci větších domácích zdrojů plynu rozhodující podzemní zásobníky plynu. Plyn v nich uložený je vlastněn obchodníky s plynem, kteří takto uloženým plynem v zimním období doplňují své nákupy plynu převážně na zahraničních krátkodobých a spotových trzích," stojí v předkládací zprávě.

Částí uloženého plynu plní obchodníci povinnost stanovenou energetickým zákonem zajistit stanovený podíl bezpečnostního standardu dodávky plynu pro jejich chráněné zákazníky uskladněním plynu v zásobnících na území členského státu Evropské unie. Právě tento podíl se má zvýšit z 30 na 45 procent.

Největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v ČR je společnost RWE Gas Storage, provozuje šest zásobníků s provozním objemem asi 2,7 miliardy metrů krychlových. Dalším provozovatelem podzemních zásobníku plynu v tuzemsku je firma MND Gas Storage, která vlastní a provozuje dvě skladovací struktury. Vyjádření společností ČTK shání.

"Vzhledem k v současnosti existujícím rizikům zejména pokud se týká dostatečné připravenosti na příští zimu je navrhováno navýšení tohoto podílu na 45 procent. Mělo by to v konečném důsledku zvýšit bezpečnost a spolehlivost zásobování konečných zákazníků v České republice zemním plynem," uvádí předkládací zpráva k vyhlášce. Navrhovaná úprava si nevyžádá nároky na výdaje ze státního rozpočtu ani z ostatních veřejných rozpočtů. Novela má mít kladný dopad na podnikatelské prostředí, neboť přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky v oblasti plynárenství.

Nutné navýšení zásob plynu avizoval začátkem března ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). "V souvislosti s ruskou agresí je nutné posílit českou energetickou bezpečnost a co nejlépe se připravit na příští zimu. Navýšíme povinnou úroveň zásob plynu v zásobnících a zároveň prodloužíme dobu, po kterou je v nich musí obchodníci držet. Potřebné kroky začneme dělat okamžitě," uvedl tehdy Síkela na twitteru.