Možnosti využití robotiky na MSV v Brně předvádí robotický výčepní

Brno - Možnosti využití robotů, které nyní používají hlavně průmyslové firmy, představuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně robotický výčepní. V expozici Digitální továrna 2.0 v pavilonu F brněnského výstaviště jej instalovalo Národní centrum Průmyslu 4.0, které tak chce poukázat na to, že roboty nepatří pouze do těžkých podmínek strojírenství. Mohou zvládat řadu úkolů ve zcela odlišných oborech.

Robotická paže dokáže vytáhnout z držáku plastový kelímek, pomalu do něj natočit pivo a bez ukápnutí jediné kapky jej postavit na pult pro zákazníka. "Každý, kdo to někdy zkusil, ví, že natočit správně pivo není úplně snadné. Člověk se musí naučit, jak silně tlačit na páku, v jakém úhlu držet sklenici a jak sledovat pěnu. To všechno jsou ale měřitelné veličiny, které lze naučit i robota. Naprogramování tohoto úkonu, který u člověk vyžaduje cvik, nám trvalo několik dní," řekl ČTK Martin Mikšík z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který s kolegy robotického výčepního na veletrh připravil.

V Digitální továrně 2.0 robotický výčepní budí pozornost. "Je to dobrá demonstrace toho, že robot umí jemně uchopovat věci, velmi dobře a přesně jimi manipulovat a napodobovat při tom pohyby člověka, jen přesněji, neúnavně a stále stejně. Nechceme tím říci, že jsou výčepní nahraditelní roboty, ale upozornit na přednosti současných robotů," doplnila Alena Nováková z Národního centra Průmyslu 4.0.

Roboty mají už nyní podle ní nezastupitelné místo například v laboratořích. Stále častěji se využívají i ve službách a domácnostech. "Dobrým příkladem jsou robotičtí recepční, zcela běžné chatovací roboty nebo stále populárnější robotické vysavače," doplnila Nováková.

Podle Mikšíka by mohly roboty sloužit například i ve zdravotnictví při ultrazvukovém vyšetření. "Robot dokáže vyvinout přesný tlak na určité místo, nasnímat jej z různých úhlů a snímky pak složit do komplexního zobrazení," uvedl.

Expozice má ukázat i to, že robotická ramena, která dosud pracovala v továrnách v ochranných klecích, jsou už schopná i spolupráce s člověkem. Jsou totiž vybavena čidly, která zabrání tomu, aby svého lidského spolupracovníka zranila.

Mezinárodní strojírenský veletrh pokračuje na brněnském výstavišti do pátku. V osmi pavilonech vystavuje 1256 firem ze 41 zemí. Veletrh je letos o jeden den kratší.

Souběžně s letošním strojírenským veletrhem se jako každý sudý rok konají specializované veletrhy IMT, PLASTEX, FOND-EX, WELDING a PROFINTECH.