Možnost působení německých vojáků v ČR už neplatí, řekla Černochová

Praha - Možnost, že by němečtí vojáci z bojové skupiny NATO pro Slovensko působili v ČR, už neplatí, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) televizi CNN Prima News. Německo to nepožaduje, vysvětlila. Rozmístění nových bojových skupin v některých státech včetně Slovenska chystá Severoatlantická aliance pro zlepšení ochrany zemí nacházejících se v blízkosti Ukrajiny napadené Ruskem.

Umístění německých vojáků v ČR je passé, řekla Černochová. "Dneska ráno jsme se dozvěděli, že německá strana něco takového požadovat nebude," dodala. O možném působení německých vojáků v ČR mluvila ministryně ve středu po jednání ministrů obrany NATO věnovaném posilování východního křídla aliance. Černochová neuvedla, o kolik vojáků by šlo a jak by byl jejich mandát časově omezen. Jejich pobyt v ČR by podle ní nejprve musely schválit obě komory českého Parlamentu.

Nasazení nejvýše 2100 zahraničních vojáků, mezi nimiž mají být Američané, Němci, Nizozemci, Poláci, Slovinci a také až 600 Čechů, schválil slovenský parlament v úterý. Ve středu Černochová uvedla, že Němci mají zájem umístit do skupiny víc vojáků, než kolik může být na Slovensku.

Česká vláda už na konci února v tajném režimu schválila, že na českém území mohou až po dobu 60 dnů působit až dvě stovky aliančních vojáků. Upozornil na to server Aktuálně.cz, podle kterého to mohou využívat síly rychlé reakce NATO. Usnesení vláda odtajnila na začátku března.