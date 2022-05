Možnost prohlídky sídel parlamentních komor v Praze využily tisíce lidí

Praha - Možnost prohlídky malostranských budov Senátu a Sněmovny dnes využily tisíce lidí. Do sídla horní parlamentní komory dorazilo přes 4400 zájemců. Do dolní komory zavítala tisícovka návštěvníků. Zástupci obou institucí to dnes sdělili ČTK. Lidé si mohli prohlédnout také například Hrzánský palác, který slouží jako náhradní sídlo vlády.

Ve Valdštejnském paláci si mohli příchozí prohlédnout Hlavní sál, Rytířskou a Audienční síň, Mytologickou chodbu nebo jednací sál senátorů, který vznikl v místě někdejších stájí koní vévody Albrechta z Valdštejna. Otevřena byla i kancelář předsedy Senátu Miloše Vystrčila. V Kolovratském paláci byly k nahlédnutí prostory Růžového a Zeleného salonku, kde zasedala prvorepubliková vláda a kde byla v roce 1938 seznámena s textem mnichovské dohody o zabrání československého pohraničí nacistickým Německem.

Sněmovna zpřístupnila hlavní jednací sál, reprezentační sály, zasedací místnosti či kanceláře některých parlamentních výborů. Ve sněmovních kuloárech před jednacím sálem si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu o stavebním vývoji interiérů a výzdobě Thunovského paláce, tedy hlavní budovy Poslanecké sněmovny.

Dny otevřených dveří se konají v obou parlamentních komorách při příležitosti květnového Dne vítězství a 28. října. V minulých letech tuto tradici přerušila koronavirová epidemie.