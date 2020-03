Možnost nakoupit do 08:00 využilo mnoho mladších lidí

Praha - Možnost nakoupit si do 08:00 dnes využilo mnoho lidí pod 65 let. Podle zpravodajky ČTK mladší lidé krátce před začátkem nově vyhrazené doby pro nákupy seniorů odcházeli z prodejen. Po 08:00 je střídali výhradně zákazníci důchodového věku. U libereckých obchodů s potravinami panoval klid, lidé byli evidentně o vládním nařízení dobře informováni a respektovali ho.

Zákazníkům nad 65 let je ode dneška v obchodech vymezen na nákupy čas mezi 08:00 a 10:00. Platí však jen pro prodejny nad 500 metrů čtverečních. V menších obchodech by ale seniory měli prodejci obsloužit v této době přednostně. Vláda čas pro nákupy seniorů změnila už podruhé. Naposledy chtěla umožnit nákupy lidem, kteří jdou do práce nebo se vrací z noční směny.

Nová doba lépe vyhovuje i některým seniorům. Jednasedmdesátiletý pan Albert nerad vstává. "Nelíbilo se mi, že mám jezdit na nákup už od 07:00. Snažím se ale určený čas se ženou využívat," řekl dnes ČTK. Prodejny jsou podle něj dobře zásobené, s manželkou jich přesto v jednom dni navštíví více, uvedl.

Senioři podle oslovených prodejců vymezenou dobu hojně využívají. "Zájem starších zákazníků o nakupování během času pro ně vyhrazeném je velký. Velmi si ceníme i toho, že pravidla vydaná vládou naši zákazníci napříč všemi věkovými kategoriemi beze zbytku respektují," řekla mluvčí řetězce Kaufland Renata Maierl. Bezproblémové fungování nákupů seniorů potvrdil také jednatel společnosti Globus Bronislav Matyšek. Lidé nad 65 let chodí nakupovat ve vyhrazený čas, v obchodech se podle něj nemusí řešit žádná nedorozumění.

O výjimku z nařízení žádali zástupci malých prodejen. Podle vedení Asociace českého tradičního obchodu a skupiny COOP vládní opatření v regionálních obchodech způsobilo chaos a konflikty mezi lidmi. Naopak Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR současnou změnu nepodporoval. Senioři podle prezidenta Svazu Tomáše Prouzy nepřicházejí do právě otevřených a vydezinfikovaných prodejen a navíc se více promíchají s mladšími zákazníky.

Vládní nařízení platí především o obchody s potravinami a drogerie. Kromě seniorů mohou ve vyhrazeném čase nakupovat také handicapovaní lidé, držitelé průkazů pro zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Opatření nezakazuje seniorům nakupovat mimo vymezenou dobu.