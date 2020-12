Možná zlomový rok v mé kariéře, prohlásil Hromada

Liberec - Za možná zlomový bod v kariéře označil fotbalový záložník Jakub Hromada roční působení v Liberci, kam po zdravotních peripetiích zamířil v lednu na hostování z mistrovské Slavie. Slovanu je za poskytnutou příležitost vděčný a navždy bude vzpomínat na účast v základní skupině Evropské ligy. Počátkem ledna by se měl zapojit do přípravy obhájce titulu.

"Tento rok byl možná zlomový v mé kariéře. Před rokem by o mě nikdo neopřel ani kolo. Jsem za to šťastný," řekl Hromada v nahrávce pro média od klubu po dnešním utkání 13. kola první ligy, v němž Severočeši i díky jeho gólu zdolali Mladou Boleslav 3:0.

Na angažmá v Liberci bude vzpomínat jen v superlativech. "Přišel jsem minulý rok v zimě na půlroční hostování po téměř rok a půl dlouhé pauze, kdy jsem nehrál fotbal a hrozilo, že ho možná ani hrát nebudu. Liberec mi podal pomocnou ruku, za což jsem mu velmi vděčný. Panu (majiteli) Karlovi, trenérům a všem ostatním za to, že vzali hráče, který rok a půl nehrál a dokázali ho zapracovat do týmu," uvedl čtyřiadvacetiletý Slovák.

Slovan podle něj během jeho působení v týmu předvedl krásnou jízdu. "Když jsem přišel, mužstvo bylo na desátém místě a v kabině se vůbec nemluvilo o Evropě, nebo o první šestce. To spíš bylo takové přání, že by bylo super, kdybychom se tam dostali. Chytili jsme krásnou vlnu, několik vítězství za sebou a vyšvihli se na třetí čtvrté místo a urvali poháry. První půlrok byl geniální. Postupně mě trenér (Pavel Hoftych) zapracoval a odehrál jsem velký počet zápasů," prohlásil košický rodák.

V létě Slavia prodloužila jeho hostování v severočeském klubu "Podařilo se nám postoupit do skupinové fáze Evropské ligy, což nikdo nepředpokládal. Budu na to vzpomínat do konce života jen v tom nejlepším. Ještě se nám podařilo uhrát sedm bodů, takže jsme získali nějaké body pro koeficient," konstatoval Hromada.

Na návrat do vršovického celku se těší. "Třetího ledna bych se měl připojit ke Slavii. Jsem za to velmi vděčný, protože hostování v Liberci mělo být původně roční. Uvidíme, co bude po přípravě. Samozřejmě se na to obrovsky těším. Jsem rád za tu šanci," řekl bývalý hráč Plzně.

"Potom budou muset rozhodnout trenéři a vedení Slavie, jestli si mě nechají nebo ne. Podle informací, co mám, bych tam zůstat měl. Nechci ale předbíhat Ještě máme s Libercem před sebou Spartu, snažím se soustředit jen na tento poslední zápas. Uvidíme, co bude v zimě," uvedl Hromada.

Pro setrvání ve Slavii udělá maximum, ale návrat do Liberce by mu nevadil. "Pokud se mi nepodaří zůstat ve Slavii, mám ještě smlouvu v Liberci a budu se těšit nazpátek," prohlásil někdejší mládežnický slovenský reprezentant.