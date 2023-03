Možná to nebyl excelentní výkon, ale naháníme Slavii, řekl sparťan Haraslín

Mladá Boleslav - Slovenský křídelník Lukáš Haraslín přiznal, že výkon fotbalistů Sparty ve 24. ligovém kole na hřišti Hradci Králové v jeho azylu v Mladé Boleslavi nebyl excelentní. Hlavní však podle něj byly tři body za vítězství 2:0, jelikož Pražané nahánějí městského rivala Slavii. Na sedmé ligové výhře Letenských v řadě se Haraslín podílel gólem. Radost z něj měl i proto, že překonal svého kamaráda a krajana Pavola Bajzu, s nímž působil v Parmě.

Sparta se triumfem dostala do čela neúplné tabulky o bod před Slavii. "Je třeba se podívat na to, že jsme vyhráli 2:0, nedostali jsme gól a máme další výhru. Možná to nebyl excelentní výkon, ale jsme v situaci, v níž naháníme Slavii, takže každé vítězství je pro nás důležité. Jestli vyhrajete 1:0, 2:0 nebo 8:0, stále to jsou tři body do tabulky," řekl Haraslín na tiskové konferenci.

"Votroci" už od 20. minuty dohrávali bez vyloučeného Jakuba Kučery. "Byli jsme připraveni na Hradec, ale když šli do oslabení, víc se zatáhli a prostoru vepředu nebylo moc. Museli jsme trochu změnit styl. Důležité vítězství pro nás. Dostáváme zase pod tlak mužstva za námi, byť Slavia má zápas k dobru," konstatoval šestadvacetiletý ofenzivní hráč.

Skóre otevřel v 45. minutě z dorážky po střele Tomáše Čvančary. "Od toho tam my útočníci jsme, abychom každý míč dohrávali. 'Čváňa' vystřelil, brankář vyrazil a natřikrát jsem to doklepl do brány. Jsem rád nejen za gól, ale i to, že jsem tam šel. Ještě možná před rokem bych počkal na šestnáctce a ani bych tam nenaběhl. Teď se ale chci tlačit do těchto situací," prohlásil Haraslín, na jehož trefu navázal v závěru utkání Tomáš Wiesner.

Bratislavský rodák vyzrál na někdejšího spoluhráče Bajzu. "Jsme velcí kamarádi, byli jsme spolu v Itálii. Velmi mi pomohl. V Itálii jsem byl jako mladý hráč a on už měl něco za sebou. Když jsem přišel do prvního týmu, tak mi velmi pomáhal i ve věcech ohledně klubu. Jsem rád, že jsem ho překonal," podotkl bývalý hráč Lechie Gdaňsk či Sassuola.

Nyní ho čekají úvodní dva kvalifikační duely o postup na mistrovství Evropy 2024. Slovensko se nejprve utká s Lucemburskem a poté s Bosnou a Hercegovinou. "Hodně hráčů odcestuje na reprezentační sraz. Je to naše práce. Každý hráč je za národní mužstvo rád a je vděčný za tu šanci, že se propracuje do reprezentace. Je to jen dobře pro nás. Budeme mít zápasy bez výpadku a stále budeme mít zápasovou praxi. Pevně věřím, že v nároďáku všichni budeme pokračovat ve stejné formě a potom se vrátíme do klubu a budeme podávat stejné výkony jako doposud," uvedl Haraslín.