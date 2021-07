Možná se bavíme až moc, smál se Schilb po výhře nad Íránem

Saitama (Japonsko) - Blake Schilb znovu podržel basketbalisty, když bylo potřeba. V prvním utkání na olympiádě v Tokiu Češi v koncovce ztráceli náskok, ale sedmatřicetiletý křídelník proměnil důležité body a pomohl k výhře nad Íránem.

Basketbalisté si postupně vybudovali dvaadvacetibodový náskok. Ve čtvrté čtvrtině ale vypadli z rytmu a Írán se nebezpečně dotahoval. Schillb však trefil trojku a poslal do obroučky i poslední dva koše utkání. Zařídil tak konečný šestibodový rozdíl po výhře 84:78.

"Není důležité, kdo koše dá. Hlavně, že jsme to dotáhli," řekl Schilb. Jeho úspěšné zásahy vyplynuly ze hry a rozehrávky kapitána Tomáše Satoranského. "Saty dělal skvělou práci při organizaci týmu. Tím mi udělal dost místa, abych mohl dát pár lehkých košů," řekl Schlb.

Podle Schilba českému týmu v poslední části možná trošku došly síly. "První půlku jsme zvládli fakt skvěle, ale v té druhé už jsme byli pomalejší. Musíme si udržet tuhle energii po celý zápas, nemůže to být takhle nahoru a dolů. Musíme být konzistentní po celou dobu," nabádal.

Podobné propady totiž měl český tým i v nakonec úspěšně zvládnuté kvalifikaci v Kanadě. "Ale na druhou stranu, všechno to jsou skvělé týmy. Kdybychom my byli na druhé straně, děláme to samé, taky budeme bojovat do konce. Takže klobouk dolů před Íránem," ocenil.

Hvězdami reprezentace jsou rozehrávač Satoranský a pivot Jan Veselý. "Jsou lídry a jejich zkušenosti jsou obrovské," vyzdvihl Schilb a dodal, že síla českého výběru je v jeho chemii. "V kamarádství, které mezi sebou máme. Je vážně zábava být ve společnosti týhle party kluků na olympiádě. Nejdůležitější je se bavit, to my děláme a možná občas až moc," smál se Schilb.

Sedmatřicetiletý rodák z Illinois, jenž přijal před sedmi lety české občanství, je nadšený, že hraje poprvé na olympiádě. "Pro mě je to pořád surreální představa, která si pomalu sedá. Je skvělé tady být," řekl. Zážitkem pro něj je i život v olympijské vesnici. "Je docela intenzivní. Je tam spousta věcí. Je tam prostě taková aura, která na vás hned dýchne. Je úžasné to zažívat. "