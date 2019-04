San Jose (USA) - Útočník Tomáš Hertl se výraznou měrou zasloužil o to, že hokejisté San Jose poprvé v klubové historii otočili sérii play off ze stavu 1:3 na 4:3. V posledních třech utkáních 1. kola bojů o Stanley Cup proti Vegas, kdy Sharks hrozilo vyřazení, dal slávistický odchovanec pokaždé gól. V rozhodujícím sedmém duelu zvítězilo San Jose po strhujícím obratu 5:4 v prodloužení.

Sharks v 50. minutě prohrávali 0:3. Jenže pak rozhodčí vyloučili útočníka Golden Knights Codyho Eakina za krosček na Joea Pavelského na pět minut plus do konce utkání. Kalifornský celek dlouhou přesilovku dokonale zužitkoval. Během čtyř minut a jedné sekundy čtyřmi brankami otočil skóre a stal se druhým týmem v dějinách NHL, který v rozhodujícím sedmém duelu smazal ve třetí části třígólovou ztrátu.

"Možná nejlepší utkání v historii NHL, nebo alespoň jedno z nejlepších. Bylo to nahoru dolů, emoce, góly. Oba týmy předvedly skvělý výkon, ohromná zábava, moc jsem si to užil. Fanoušci byli neuvěřitelní, pomohli nám srovnat zápas," řekl pětadvacetiletý Hertl novinářům. V utkání si připsal druhou asistenci u první trefy Sharks a druhou zařídil tečí sám.

Vegas si ale 47 sekund před koncem základní hrací doby vynutilo prodloužení. "Inkasovat takhle v závěru nebylo příjemné, ale nepoložilo nás to. Věděli jsme, že je dokážeme porazit, a povedlo se nám to. Úžasný pocit," uvedl Hertl. Do druhého kola posunul Sharks v 79. minutě Barclay Goodrow.

Hertl prožívá životní sezonu. V základní části si stanovil osobní maxima v bodech, gólech i asistencích. V 77 utkáních posbíral 74 bodů za 35 branek a 39 přihrávek. Roli tahouna mužstva prokazuje i ve vyřazovacích bojích. V pátém duelu se dvěma trefami podílel na výhře 5:2. Šestý souboj rozhodl v 92. minutě gólem v oslabení na 2:1. V obou zápasech byl zvolen nejlepším hráčem. Ze sedmého utkání vyšel jako třetí hvězda.

Celkově si v sérii připsal osm bodů za šest gólů a dvě nahrávky. Se spoluhráčem Loganem Couturem a Markem Stonem z Vegas vládne pořadí střelců v play off.

Vedle něj k postupu výrazně přispěl gólman Martin Jones. "Skvěle si načasoval formu. Pomohl nám vyhrát poslední tři zápasy. Dneska byl opět neuvěřitelný. Mám z něj velkou radost. Vy novináři jste se do něj naváželi, ale v pravý moment ukázal, co v něm vězí," konstatoval Hertl.

"V šestém utkání předvedl nejlepší výkon v sezoně a zastavil 58 střel. To rozhodlo zápas. Věděli jsme, že doma můžeme uspět, protože máme skvělé fanoušky," prohlásil pražský rodák.

O postup do finále Západní konference se San Jose utká s Coloradem. Avalanche si v úvodním kole poradili v pěti utkáních s Calgary.