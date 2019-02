Praha - Trenér fotbalistů Genku Philippe Clement nepovažuje svůj tým ve dvojzápase vyřazovací fáze Evropské ligy proti Slavii za favorita. S českým obráncem Jakubem Brabcem, který patří belgickému klubu a hostuje v tureckém Rizesporu, zatím soupeře nerozebíral, ale do čtvrtečního úvodního utkání to možná ještě změní.

"Zatím jsme o tom s Jakubem nemluvili, ale je to možná dobrý nápad, abych mu dnes večer zavolal. Mohl by nám dát pár dobrých tipů," řekl Clement s úsměvem na tiskové konferenci.

Přestože sázkové kanceláře považují jeho celek proti Slavii za favorita na postup, kouč si to nemyslí. "Je to 50 na 50. Oba dva týmy jsou v čele svých domácích lig, velmi dobře si vedly v Evropě proti silným soupeřům a postoupily. Možná že ten první zápas je pro nás méně než 50 procent, protože Slavia hraje doma. Pokusíme se tady dát nějaký gól a odvézt si domů co nejlepší výsledek," řekl Clement.

Slávistickou hru má zanalyzovanou. "Viděli jsme plno jejích zápasů. Viděl jsem tým, který má hodně dobrých hráčů. Mohou je měnit, nehrají jen v 11 lidech. V Evropě moc gólů nedávali, ale na druhou stranu ani moc nedostávali. Je to v rovnováze. Hrají velmi ofenzivním stylem, stejně jako my," dodal Clement, který v roce 2001 nastoupil za Belgii v obou vítězných utkáních baráže o mistrovství světa proti českému týmu a v Praze se představil ve stejném roce i v přípravném zápase při remíze 1:1.

"Viděli jsme pár zápasů Slavie. Je to dobrý tým s celou řadou reprezentantů, hráči jsou fyzicky velmi dobře vybavení. Nesmíme jim nechat mnoho místa," upozornil záložník Genku Ruslan Malinovskij.

V říjnovém duelu Ligy národů rozhodl jediným gólem o výhře Ukrajiny 1:0 nad českým týmem. "Reprezentační a klubový fotbal jsou úplně něco jiného. Na nároďák přijedete na pár dnů, zatímco v klubu pracujete celý rok. Je to jako vaše rodina. Bude to úplně něco jiného. Samozřejmě v tu chvíli to byl skvělý zápas pro naši zem, úžasný pocit. Uvidíme, jaké to bude zítra," dodal Malinovskij.