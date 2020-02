Moyes si pochvaluje běžecké schopnosti posily Součka

Londýn - Trenér fotbalistů West Hamu David Moyes je zatím velmi spokojen s novou českou posilou Tomášem Součkem a především s jeho fyzickou kondicí. Čtyřiadvacetiletý defenzivní záložník uchvátil zkušeného kouče v minulém utkání na půdě Manchesteru City, kde naběhal 13,1 kilometru, což podle klubových statistik od roku 2014 nikdo v dresu "Kladivářů" nedokázal.

"Tomáš naběhal víc než jakýkoliv hráč West Hamu za posledních šest. To je na někoho, kdo právě přišel do klubu, neuvěřitelná statistika," citovala anglická média Moyese před dnešním utkáním na hřišti vedoucího týmu Premier League Liverpoolu.

Souček, který zamířil do londýnského klubu na hostování s opcí ze Slavie Praha, zatím za West Ham odehrál dvě utkání. Na začátku února s "Kladiváři" remizoval 3:3 doma s Brightonem a ve středu s nimi prohrál 0:2 na půdě Manchesteru City.

"Samozřejmě všechno není jen o běhání, ale je to podstatná část a rozhodně nám to pomůže. Když jsme Tomáše podepisovali, měl jsem pocit, že to byla jedna z jeho silných stránek. Bavili jsme se o tom, že ve West Hamu potřebujeme nějaké nohy, trochu víc energie, běhání a pokrývání většího prostoru," uvedl Moyes.

"A navíc Tomáš je i gólovou hrozbou. Proti Brightonu měl několik šancí a proti Manchesteru City byl skoro na konci jedné z nich. To, co zatím po svém příchodu zvládl, je skvělé," doplnil šestapadesátiletý trenér, jehož svěřenci bojují o záchranu a aktuálně figurují na sestupovém místě.