MOV vyšetřuje případ Cimanouské, čeká na vyjádření běloruské strany

Tokio - Mezinárodní olympijský výbor zahájil formální vyšetřování případu běloruské běžkyně Krysciny Cimanouské, kterou podle jejího vyjádření nutilo vedení výpravy k odletu do vlasti. MOV si vyžádal od běloruského olympijského výboru vysvětlení, které měl dostat do dnešního dne. Cimanouská mezitím získala polské humanitární vízum a v nejbližších dnech by měla zamířit z Tokia do Varšavy.

"Než podnikneme další kroky, musíme zjistit všechna fakta a vyslechnout všechny zúčastněné," uvedl mluvčí MOV Mark Adams. Podle něho zatím není možné říct, kdy budou výsledky vyšetřování k dispozici. "Tyto věci vyžadují čas. Musíme všechno důkladně prověřit," prohlásil.

Cimanouská se v neděli obrátila na letišti v Tokiu na japonskou policii a požádala o ochranu. Po noci strávené v letištním hotelu úspěšně požádala v dějišti olympijských her na polské ambasádě o humanitární vízum. Pomoc atletce nabídly i české úřady, spojil se s ní Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Zástupci MOV s Cimanouskou několikrát mluvili a čtyřiadvacetiletá atletka je ujistila, že je v bezpečí a je o ni postaráno. "Naší hlavní prioritou je bezpečnost sportovců," uvedl Adams, podle něhož by měl tento případ ukázat všem sportovcům, že je MOV připraven naslouchat a pomoci.