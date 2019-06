MOV vybere hostitele ZOH 2026 a otevře sídlo za tři miliardy

Lausanne (Švýcarsko) - Mezinárodní olympijský výbor v pondělí vybere hostitele zimních her v roce 2026. Jeho členové, mezi nimiž poprvé bude hlasovat i Jiří Kejval, se budou rozhodoval mezi švédskou dvojicí Stockholm - Aare a italskou kandidaturou Milána a Cortiny d'Ampezzo. Ještě před volbou, v neděli, přesně 125 let od založení, MOV otevře v Lausanne nové sídlo za více než tři miliardy korun.

V pondělí to mohl být souboj mezi lyžařskými legendami Albertem Tombou a Ingemarem Stenmarkem. Ale zatímco Ital přiletí prezentaci svých krajanů podpořit, jeho švédský rival zůstane doma. Aare tak bude spoléhat na hokejistu Petera Forsberga a Fridu Hansdotterovou, která loni vyhrála olympijský slalom. Itálie zásluhou Turína hry pořádala poměrně nedávno, v roce 2006, ve Švédsku ještě zimní hry nikdy nebyly. Stockholm usiloval o pořadatelství pro rok 2022, ale nakonec kandidaturu stáhl a hry získal Peking.

Oba kandidáti připravují hry velkých vzdáleností. Z Milána, které bude centrem hokeje a krasobruslení, je to do Cortiny d'Ampezzo více než 400 kilometrů. Další kilometry čekají sportovce i diváky do oblasti Bormia a Livigna, kde se budou rozdělovat některé medaile v alpském lyžování a snowboardingu, nebo do biatlonového areálu v Anterselvě. Jen o něco blíž je centrum klasického lyžování ve Val di Fiemme. Závěrečný ceremoniál je naplánován do Verony.

Švédové chystají čtyři areály, jeden z nich bude dokonce v zahraničí. Absenci dráhy pro boby a saně vyřešili zařazením lotyšského střediska Sigulda. Z hal ve Stockholmu je to na můstky ve Falunu 230 kilometrů a na sjezdovky v Aare 660 kilometrů, které při pozemním přesunu zaberou více než sedm hodin.

Volba nemá jasného favorita a předseda MOV Němec Thomas Bach se pečlivě vyhýbá odpovědi na otázku, kdo je lepší. Nechal se slyšet, že je rád, že se hry určitě vrátí do tradičního zimního střediska. Ocenil i to, že se předpokládané rozpočty ve srovnání s posledními hrami snížily o 75 procent a že 80 procent sportovních zařízení pro hry bude mít jen dočasný charakter.

V Lausanne budou také schvalovat zařazení čtyř sportů do programu olympijských her v Paříži v roce 2024. Surfing, sportovní lezení a skateboarding budou už příští rok v Tokiu, ale nejsou trvalou součástí olympijského programu. Breakdance jako akrobatická forma tance by měl mít v Paříži olympijskou premiéru.

Mezinárodní olympijský výbor také pravděpodobně rozhodne o tom, že turnaj v boxu včetně kvalifikace nebude pořádat boxerská organizace AIBA, kterou MOV dlouhodobě kritizuje za špatné hospodaření a nedostatečný postih dopingu. Výkonný výbor v květnu doporučil, aby organizaci boxu převzala zvláštní komise pod vedením prezidenta Mezinárodní gymnastické federace Japonce Morinariho Watanabeho.

Šéfové olympijského sportu se poprvé sejdou v novém sídle. Futuristická budova vyrostla na břehu Ženevského jezera za necelé čtyři roky a už před slavnostním otevřením sklidila nejrůznější ceny za architekturu, design a šetrnost k životnímu prostředí. Náklady vyšplhaly na 128 milionů eur, to je více než 3,2 miliardy korun.

Stavba připomínající vodní vlnu využívá ke svému provozu solární panely a tepelná čerpadla s vodou z jezera a náklady na provoz budou o 35 procent nižší než dosud. Do nového sídla o celkové ploše 17 tisíc metrů čtverečních se nastěhuje na 500 zaměstnanců MOV, kteří dosud pracovali ve čtyřech různých objektech rozesetých po celém Lausanne. Podle projektantů z dánského studia 3XN byla z původních budov značná část materiálu recyklována a využita v nové stavbě.