MOV uvažuje o odložení začátku olympijských her v Tokiu

Tokio - Mezinárodní olympijský výbor poprvé přiznal, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her v Tokiu. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Úplné zrušení her ale ve hře není.

"To by žádný problém nevyřešilo a nikomu by to nepomohlo. Proto není téma zrušení her na stole," uvedl MOV po dnešním krizovém jednání své výkonné rady.

Olympijské hry v Tokiu se mají konat od 24. července do 9. srpna. Představitelé MOV i japonští organizátoři dosud na trvali na tom, že hry se uskuteční v původním termínu. V posledních dnech ale začaly sílit hlasy z národních olympijských výborů, sportovních svazů i od samotných sportovců, aby byly kvůli koronavirové krizi odloženy.

"Je dramatický nárůst případů a propuknutí nemoci COVID-19 v různých zemích a na různých kontinentech. To vedlo radu k závěru, že MOV musí udělat další krok v plánování různých scénářů," uvedl Mezinárodní olympijský výbor. K odložení her ho vyzvaly například národní olympijské výbory z Norska, Brazílie a Slovinska nebo vlivné atletické a plavecké svazy USA.

"MOV zahájí detailní diskuze, aby si udělal kompletní obrázek o rychlém vývoji světové zdravotní situace a jejím dopadu na olympijské hry. Ve hře bude také možnost odložení her. Jsme si jistí, že tato jednání dokončíme v příštích čtyřech týdnech," uvedl MOV.

Myšlenky na přeložení tokijských her podpořila Světová atletika (WA), jejíž soutěže tradičně patří k vrcholům OH. "Diskuze MOV o posunutí olympiády v Tokiu vítáme. Jsme připraveni MOV a celému sportu pomoci při hledání náhradního termínu," uvedla WA.

Nemoci COVID-19 už celosvětově podlehlo více než 14 tisíc lidí. Kvůli pandemii koronaviru má většina sportovců omezené možnosti tréninku. Rušeny a odkládány jsou také olympijské kvalifikační turnaje a soutěže.

"Myslím, že se dokážu vcítit do pocitů vás, kteří považujete situaci za neuspokojivou," napsal prezident MOV Thomas Bach v dopise sportovcům zveřejněném společně s oficiálním prohlášením.

Snažil se v něm mimo jiné vysvětlit, proč olympijský výbor v posledních týdnech stále trval na původním začátku her. "Vím, že tu v této bezprecedentní situaci zůstává mnoho vašich otázek nezodpovězených. A také vím, že racionální přístup MOV se nemusel slučovat s emocemi, kterými mnozí z vás procházíte," uvedl Bach.

Sám bývalý olympionik sportovcům řekl, že přeložení her není otázka, která se dá vyřešit ze dne na den. "I kdybychom o odložení her rozhodli dnes, nemohli bychom stanovit nový termín kvůli nejistému vývoji (pandemie koronaviru). Ať by šlo o zlepšení situace v některých zemích či zhoršení v jiných," dodal Bach.

Ani nové rozhodnutí však mnohé úplně neuspokojilo. Například šéf britského olympijského týmu Hugh Robertson vyzval MOV k co nejrychlejšímu verdiktu, aby sportovce nezanechával v nejistotě.