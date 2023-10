MOV se ohradil proti Putinovu nařčení z diskriminace kvůli přístupu k Rusům

Lausanne - Mezinárodní olympijský výbor (MOV) se ohradil proti čtvrtečnímu vyjádření ruského prezidenta Vladimira Putina, že "etnicky diskriminuje" ruské a běloruské sportovce, když je nechce bez omezení nechat startovat na olympijských hrách 2024 v Paříži. MOV v dnešním vyjádření uvedl, že start na olympijských hrách není samozřejmý.

"Účast na olympijských hrách není v žádném směru lidským právem a nedávná novela Olympijské charty s tím nesouvisí. Striktní podmínky, které MOV popsal ve svém doporučení pro mezinárodní federace pro účast individuálních neutrálních sportovců s ruským nebo běloruským pasem v mezinárodních soutěžích, jsou v souladu s Olympijskou chartou," uvedlo vedení světového olympismu.

MOV po invazi Ruska na Ukrajinu loni v únoru vyzval k vyloučení Rusů a Bělorusů ze všech soutěží a většina sportovních organizací tak učinila. Letos v březnu ale doporučil, aby byl jednotlivcům umožněn start na hrách jako neutrálním sportovcům.

MOV usiluje alespoň o částečnou účast Rusů na olympiádě. Zatím však o jejich návratu nerozhodl ani neuvedl, kdy tak hodlá učinit. Hry odstartují příští rok 26. července.

Prezident Putin odmítá jakékoliv omezení ruské výpravy. "Olympijské hry se tím pádem stávají tupým nástrojem rasové a etnické diskriminace. Kvůli MOV nejsou na hry pozváni výhradně ti nejlepší sportovci, ale v podstatě jen ti vyvolení," uvedl při čtvrtečním proslovu v Permu.

MOV s tímto pohledem nesouhlasí. "Ostře odmítáme obvinění, že tato opatření jsou 'etnickou diskriminací'. Jsou reakcí na porušování Olympijské charty ruskou a běloruskou vládou," uvedl.

Před týdnem MOV do odvolání suspendoval Ruský olympijský výbor kvůli začlenění sportovních svazů z anektovaných ukrajinských území. Mimo jiné to znamená, že Rusové přijdou o peníze od MOV. Na rozhodnutí o přítomnosti neutrálních sportovců s ruským a běloruským pasem na OH 2024 v Paříži to ale nemá vliv a březnové doporučení stále platí, zdůraznil minulý týden mluvčí MOV Mark Adams.