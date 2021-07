MOV schválil zařazení skialpinismu do programu OH 2026 v Cortině

Tokio - Program zimních olympijských her v roce 2026 v Cortině d'Ampezzo a Miláně rozšíří závody ve skialpinismu. Jejich zařazení jako doplňkového sportu schválili členové Mezinárodního olympijského výboru na zasedání v Tokiu. O definitivním potvrzení programu her by měl rozhodnout v červnu 2022 výkonný výbor MOV.

Nová sportovní disciplína přibude do programu zimních olympijských her poprvé od Nagana 1998, kdy v Japonsku debutovali snowboardisté. Na letních hrách v Tokiu, které začnou v pátek, čeká premiéra sportovní lezení, surfování, skateboarding. Pro karate půjde zatím jen o jednorázové představení v programu OH.

Italští organizátoři plánují v Cortině uspořádat po dvou závodech na skialpech pro muže a ženy a jednu soutěž smíšených týmů. Celkem by se jich mělo zúčastnit 48 lyžařů a lyžařek.