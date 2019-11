MOV podpoří přísné tresty pro Rusy odpovědné za manipulaci s daty

Ilustrační foto - Více než tisíc ruských sportovců podl WADA profitovalo mezi roky 2011 a 2015 ze systematického dopingu v zemi. Podle ní se potvrdilo, že v Rusku fungovala dopingová politika s cílem vybojovat co nejvíc medailí na velkých akcích včetně olympijských her v Londýně 2012, atletického mistrovství světa v Moskvě 2013 či zimních olympijských her v Soči 2014. ČTK/AP/Paul Sancya