MOV odebral kvůli případu Cimanouské akreditaci dvěma běloruským funkcionářům

Tokio - Mezinárodní olympijský výbor odebral v souvislosti s vyšetřováním kauzy sprinterky Krysciny Cimanouské akreditaci dvěma členům běloruské výpravy. Olympijskou vesnici v Tokiu musí opustit reprezentační trenér Jurij Mojsevič a funkcionář Artur Šumak, kteří údajně atletku proti její vůli nutili k návratu do vlasti.

"V zájmu běloruských sportovců, kteří ještě zůstávají v Tokiu, odebral včera (ve čtvrtek) večer MOV v rámci předběžného opatření akreditaci oběma funkcionářům," oznámil dnes MOV. Mojsevič a Šumak už olympijskou vesnici opustili, mají ale možnost se proti rozhodnutí odvolat.

Čtyřiadvacetiletá Cimanouská se dostala do konfliktu s vedením výpravy kvůli kritickým vyjádřením na adresu funkcionářů. Na letišti v Tokiu, kam ji dopravili, se atletka obrátila na japonskou policii a požádala o ochranu. V dějišti olympijských her pak na polské ambasádě úspěšně požádala o humanitární vízum a ve středu přes Vídeň odcestovala do Varšavy.