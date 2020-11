Moutet měl v Paříži pozitivní test, Čilič je bez boje v osmifinále

Paříž - Francouzský tenista Corentin Moutet měl na Masters v Paříži pozitivní test na koronavirus a domácí halový turnaj pro něj navzdory postupu do 2. kola skončil. Jednadvacetiletý hráč musí do izolace a jeho soupeř Marin Čilič z Chorvatska prošel bez boje do osmifinále.

Pětasedmdesátý tenista světového žebříčku Moutet v pondělí v prvním kole porazil 3:6, 7:6, 6:3 Itala Salvatora Carusa a dnes večer se měl utkat s bývalým vítězem US Open Čiličem. "Po potvrzení pozitivního výsledku testu na covid-19 byl Corentin Moutet vyřazen z turnaje a jeho soupeř pro 2. kole postoupí bez boje," uvedla v prohlášení mužská tenisová organizace ATP.

Tenisový turnaj mužů v Paříži

(tvrdý povrch, dotace 3,732.680 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Raonic (10-Kan.) - Bedene (Slovin.) 6:3, 6:2, Wawrinka (12-Švýc.) - Evans (Brit.) 6:3, 7:6 (7:3), Anderson (JAR) - Djere (Srbb.) 5:2 skreč, Nišioka (Jap.) - Andújar (Šp.) 5:7, 6:4, 6:2.