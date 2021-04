Motorkáři z ruského klubu Noční vlci letos do Česka nepřijeli

Ostrava - Motorkáři z kontroverzního ruského klubu Noční vlci ani letos nepřijeli do Česka na tradiční Cestu vítězství, jíž si připomínají konec druhé světové války a uctívají památku padlých příslušníků Rudé armády. Důvodem jsou epidemická opatření proti šíření koronaviru a povinnosti při překročení českých hranic. U památníků v Ostravě je dnes dopoledne zastoupily tři desítky jejich tuzemských příznivců. Pietního aktu se zúčastnilo celkem asi 100 lidí. Mezi nimi byl i generální konzul Ruské federace v Brně Alexandr Kalačev či honorární konzul Ruské federace v Ostravě Aleš Zedník.

"Letos nejde o žádné organizované setkání. Položíme s panem generálním konzulem kytici tady u centrálního mauzolea. Pak pojedeme navštívit další památníky v okolí," řekl novinářům Zedník, který podle svých slov aktuální vyostření česko-ruských vztahů nesleduje. "Já mám na starost válečné hroby a veterány. Tomu se věnuji," řekl.

Mezi prvními motorkáři, kteří před památníkem poklekli, byli členové české odnože klubu Noční vlci z Brna. "Uctíváme památku osvoboditelů od fašismu. Jimi, alespoň na našem území byla Rudá armáda. Společně s ní ale bojovali i čeští vojáci," řekl k přítomným jeden z organizátorů jízdy David Sýkora.

Ruští Noční vlci několik let pořádají jízdy Evropou do Berlína u příležitosti výročí konce druhé světové války. Některé země tyto výpravy považují za provokaci a hodnotí je jako bezpečnostní riziko. Vůdce spolku Alexandr Zaldostanov je na sankční listině USA i EU za podporu ruské anexe Krymu.

Ostrava byla osvobozena 30. dubna. Další akce se budou v příštích dnech konat v Brně, Olomouci i v Praze. Policie účast zahraničních účastníků nepředpokládá. Podle informací na webu ruského klubu pořádají Noční vlci v termínu, kdy by měli být na cestě Českem, velkou akci přímo v Rusku.

Pro vstup do Česka totiž platí přísná pravidla. Do země cizinci mohou přicestovat jen v nutných případech. Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel či příbuzných bez závažného důvodu. Před vstupem do země je třeba podstoupit PCR test na covid-19. Minimálně pět dnů pak musí být lidé, kteří do ČR přicestují, v izolaci a pak se musí otestovat znovu.

Většinu československého území osvobodila od nacistické okupace Rudá armáda, západní část země americké jednotky. Při osvobozování Československa padlo zhruba 150.000 sovětských vojáků. Největší bitva se odehrála právě na Opavsku a Ostravsku. Takzvaná Ostravsko-opavská operace začala v polovině dubna 1945 přechodem vojsk přes hranice s Polskem u Sudic. Vyvrcholila osvobozením Ostravy.

Během necelého měsíce bojů Němci nasadili asi 150.000 vojáků, 100 tanků, 1500 děl a minometů a 120 letadel. Proti nim bojovalo 255.000 mužů, 180 tanků, 3000 děl a minometů a 408 letadel. Boje si vyžádaly životy 24.000 sovětských a československých vojáků. Na německé straně se nejčastěji uvádí zhruba 70.000 mrtvých, zraněných a nezvěstných. Operace byla jednou z nejvýznamnějších vojenských bitev druhé světové války na území dnešní České republiky.