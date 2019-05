Členové ruského motorkářského klubu Noční vlci se na své cestě do Berlína zastavli 6. května 2019 na Olšanských hřbitovech v Praze, aby uctili památku sovětských vojáků padlých za druhé světové války. Kontroverzní motorkářský klub, který je známý vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jeho odpůrci označují za extrémní nacionalisty, jejich jízdy Evropou za provokaci. Noční vlci už několik let pořádají jízdy Evropou do Berlína u příležitosti výročí konce druhé světové války. ČTK/Šulová Kateřina