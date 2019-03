Merklín (Plzeňsko) - Motorkář při motokrosových závodech v Merklíně na Plzeňsku vletěl do diváků a zranil čtyři muže ve věku 40 až 65 let. Všichni jsou při vědomí, byli převezeni vrtulníkem i sanitkami do plzeňské fakultní nemocnice. ČTK o tom informovala Andrea Divišová z krajské záchranné služby.

"Muže transportujeme do traumacentra," uvedla. Motorkář, který dnes po poledni vylétl z trati, vyvázl podle ní bez zranění.

"Nikdo nám zatím nic nenahlásil, ani záchranka, ani organizátoři. Na základě informací z internetu tam posíláme hlídku," řekla krajská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.