Motor Jikov zastavil výrobu, většina zaměstnanců je doma

České Budějovice - Strojírenský holding Motor Jikov zastavil kvůli ekonomickým dopadům koronaviru na dva týdny výrobu, zatím do 19. dubna. Většina z 800 zaměstnanců je doma, berou 60 procent platu. Dál fungují nástrojárna a výroba jednoúčelových strojů, pracuje asi 100 lidí z 800 zaměstnanců. Holding využil i možnosti kurzarbeitu. ČTK to dnes řekl ředitel PR holdingu Marek Prášil.

Předseda představenstva Miroslav Dvořák ČTK v březnu řekl, že propustil 60 agenturních pracovníků a dalších 20 zaměstnanců, kteří byli ve zkušební době. Holding měl dosud 800 kmenových zaměstnanců a asi 90 agenturních. Více než 60 procent obratu tvoří zakázky pro automobilový průmysl.

"Tenhle a příští týden stojí slévárna a strojírenská výroba. Zaměstnanci jsou doma, s odbory jsme dohodli, že za 60 procent platu," řekl Prášil.

Holding využije možnosti kurzarbeitu. Za březen to bude minimum pracovníků, za duben většina. Kurzarbeit je dohoda mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem: zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát. Firmy tak nemusejí propouštět.

"Dotazník byl krátký, když to porovnáme s vyplňováním žádosti do programu COVID II, to bylo těžší. Registrace byla jednoduchá, chtěli jen pár informací. Funguje to rychle, za jeden den to bylo schválené, líp to asi ani nešlo, co se týče jednoduchosti a rychlosti," řekl Prášil. Potvrzení přišlo firmě datovou schránkou.

Úřady práce musely stornovat zhruba 70 procent žádostí o kurzarbeit, které v prvních hodinách po spuštění programu Antivirus dostaly. Dvě žádosti se vrátily i Motoru Jikov, podle Prášila kvůli formalitám. "Jednou jsme přejmenovali soubor, že se nejmenoval stejně, jednou jsme měli v překlep v názvu funkce," řekl PR ředitel.

Dvořák řekl ČTK na konci března, že kvůli dopadům koronaviru jedná s bankami o tom, že holdingu aspoň na půl roku odloží splátky úvěrů.

Motor Jikov Group měl v roce 2018 tržby 1,8 miliardy Kč. Největším zákazníkem je švédský výrobce nákladních aut, autobusů či lodních motorů Scania. Hlavními obory holdingu jsou slévárenství, obrábění a montáže. Přes 80 procent produkce míří na vývoz, nejvíce do Švédska a USA. Tradice společnosti sahá do roku 1899.