Motor je pro mě největší překvapení v soutěži, řekl kouč Jandač před semifinále

Praha - Hokejisté Českých Budějovic jsou podle trenéra Sparty Josefa Jandače největším překvapením extraligové sezony a právě Motor bude soupeřem Pražanů v semifinále play off. Jihočeši si navíc podle jeho slov proti Spartě budou věřit, neboť vyhráli tři ze čtyř vzájemných zápasů v základní části.

"Musím říct, že Motor je pro mě asi největší překvapení v soutěži. Ne tím, že se dostali do semifinále, ale způsobem, jakým hrají," řekl Jandač poté, co Sparta krátce před pondělní půlnocí porazila ve třetím prodloužení Liberec a stejně jako před rokem postoupila do semifinále.

V základní části se oba týmy utkaly čtyřikrát a České Budějovice vyhrály 5:2, 2:0, 5:1, až poslední duel ovládla na konci února Sparta 2:0. "Třikrát jsme celkem jednoznačně prohráli. Poslední utkání jsme vyhráli, ale soupeř nebyl horší. Hrají dobře a tím, že nás porazili, tak si asi na nás věří. Do série jdou navíc v euforii, kdy my jsme favorit a oni jdou proti nám jako hrdinové jihočeského kraje," podotkl Jandač.

České Budějovice postoupily mezi čtyři nejlepší týmy v extralize poté, co vyřadily Pardubice, poprvé od roku 2008. V letech 2013 až 2020 ale působily v první lize. Mezi elitu se vrátily až v minulé sezoně, ve které byli ale v soutěži jednoznačně nejhorším týmem.

Zápas Sparta - České Budějovice bude specifický pro řadu hráčů, kteří působili v druhých klubech. Mezi klíčové hráče Motoru patří útočník Lukáš Pech, který ze Sparty odešel po devíti letech na jih Čech před sezonou. Devět let byl ve Spartě i obránce Jan Piskáček, krátce dres Pražanů oblékal i Michal Vondrka. Na straně Sparty se poté jedná zejména o Romana Horáka, Zdeňka Doležala, Miroslava Formana nebo Martina Janduse, který se ale v play off ještě do sestavy nedostal.

Jihočeskou minulost má ale i kouč Jandač, který České Budějovice čtyři sezony trénoval. Nejprve je dovedl z první ligy do extraligy, poté třikrát do semifinále play off. "Skončil jsem tam v roce 2008, už je to strašně daleko. Jsem už starý," pousmál se třiapadesátiletý kouč po dotazu, zda bude semifinále mimořádné i pro něj.