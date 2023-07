Motokrosové MS pokračuje v Lokti, po zranění se vrací šampion Gajser

Loket (Sokolovsko) - Dlouho očekávaný návrat pětinásobného motokrosového mistra světa Tima Gajsera ze Slovinska bude patřit mezi hlavní události víkendové Velké ceny České republiky v Lokti. Nejlepší muž královské kategorie MXGP v roce 2022 si při tréninku před sezonou zlomil stehenní kost na pravé noze a letos ještě do závodů nezasáhl. Premiérový start jej čeká nyní ve dvanáctém díle seriálu na západě Čech.

"Už je to velmi dlouho, co jsem naposledy závodil v Grand Prix, takže jsem samozřejmě velmi nadšený, že se vrátím na trať. Jsem také nadšený, že znovu vidím další motokrosaře a své fanoušky, protože když se zotavujete doma, jste tak trochu izolovaní," uvedl tovární jezdec Hondy na týmovém webu. "Mám za sebou několik dobrých týdnů na motorce a cítím se dobře. Samozřejmě nevím, jak to bude, dokud tam nebudu závodit, ale Loket je dobrá trať, na kterou se lze vrátit," dodal Gajser s tím, že konkrétní cíle v podobě výsledků si nedává.

Motokrosové MS se vrací na evropské tratě po zastávce v Indonésii, kde startoval jen omezený počet jezdců. V kategorii MXGP se přihlásilo 40 motokrosařů, v MX2 o jednoho méně. Mezi nimi je i šest domácích reprezentantů. Vedle Petra Poláka a Jakuba Terešáka, kteří již letos do šampionátu zasáhli, jsou to Rudolf Weschta, Jonáš Nedvěd, Daniel Mandys a Martin Venhoda.

Zatímco Terešák ještě letos na body nedosáhl, Polák má v MX2 na kontě 21 bodů a průběžně mu patří 29. místo. Nejlepší výsledky zatím zaznamenal ve Francii a v Německu, kde byl vždy v jedné z jízd šestnáctý. Společně s Polákem budou v MX2 startoval Mandys a Venhoda, Weschta a Nedvěd doplní Terešáka v MXGP.

"Letošní rok bude opravdu stát za to. Díky změně systému mistrovství světa a Evropy se tady už od sobotního rána bude naostro závodit," řekl ředitel závodu Zdeněk Dvořák z Automoto klubu Loket v AČR. Od letoška totiž jezdci získávají body i za výsledky v kvalifikaci. V každé Velké ceně je tak ve hře 60 bodů.

V loketských serpentinách se o víkendu uskuteční i závody evropského šampionátu kategorie EMX2T pro dvoutaktní motocykly s obsahem do 250 ccm, do kterých zasáhne desítka Čechů v čele se zkušeným Petrem Bartošem, Michalem Bártou, Václavem Kovářem, Martinem Krčem nebo Vítězslavem Markem. Další dva domácí motokrosaři se představí v juniorských závodech ME do 65 a 85 ccm.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 19 závodů):

MXGP: 1. Prado (Šp./GasGas) 562, 2. Febvre (Fr./Kawasaki) 459, 3. Fernández (Šp./Honda) 415.

MX2: 1. Adamo (It./KTM) 488, 2. Benistant (Fr./Yamaha) 462 3. De Wolf (Niz./Husqvarna) 452, ...29. Polák (ČR/Yamaha) 21.